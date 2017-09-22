Нью-Йорк: противників Ердогана виштовхали під час його промови

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Інцидент стався у готелі в Нью-Йорку, коли протестувальники перервали виступ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, і викрикували слово "терорист".

Пан Ердоган виступав перед своїми турецькими прихильниками у готелі Marriott Marquis на Таймс-сквер, але його перебили кілька демонстрантів.

"Ви терорист, ідіть геть із моєї країни", - закричав один протестувальник, перш ніж його штовхнули й вивели із зали.

Пан Ердоган перебуває в Нью-Йорку для участі в засіданнях Генеральної Асамблеї ООН.

На відео із промовою Ердогана, яке він виголошував у четвер, видно, як протестувальників штовхали та били по голові чоловіки у костюмах.

Наразі незрозуміло, чи були ці чоловіки учасниками проердоганівської акції, охоронцями президента чи охоронцями готелю.

Демонстранти, які пізніше розмістили знімки штовханини у соціальних мережах, заявили, що їхньою метою був публічний осуд політики президента Ердогана в Туреччині, Сирії та Іраку.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Реджеп Таїп Ердоган у Нью-Йорку

Деякі протестувальники принесли із собою прапори та банери на підтримку курдів із національної армії Сирійського Курдистану (YPG).

Пан Ердоган вважає, що ці організації є продовженням забороненої робочої партії Курдистану (ППК), яка протягом трьох десятиліть боролася за курдську автономію у Туреччині. Він неодноразово заявляв, що він ніколи не прийме "американський союз із курдськими силами", які воюють у Сирії.

На відео можна почути голоси прихильників пана Ердогана, які перекрикують протестантів.

Департамент поліції Нью-Йорка заявив, що близько п'яти учасників акції були затримані, але арештів не було.