Угорщина хоче блокувати зближення України з ЄС через закон про освіту

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Угорщина блокуватиме всі кроки в напрямку євроінтеграції України в рамках програми "Східного партнерства" через те, що президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту". Про це повідомило МЗС Угорщини.

"Ми гарантуємо, що це боляче вдарить по Україні в майбутньому", - цитує главу МЗС Угорщини Петера Сіятро офіційний сайт угорського МЗС.

На думку пана Сіятро, те, що український президент підписав закон про освіту із суперечливою мовною нормою, є "ганебним і обурливим" кроком.

До цього часу президент Порошенко говорив, що хоче, аби Україна стала ближчою до Європи, але сьогоднішнім рішенням він "зробив величезний крок у зворотному напрямку", наголосив пан Сіятро.

У понеділок президент України Петро Порошенко підписав новий закон "Про освіту", який Верховна Рада ухвалила 5 вересня.

За ним, 2020 року в Україні перестануть існувати школи, в яких викладання ведеться не державною мовою.

Новий закон, окрім Угорщини, також різко розкритикували Молдова і Росія.

Офіційний Київ стверджує, що критика закону викликана "поверхневим і неглибоким прочитанням" документа, і що насправді він не звужує, а розширює права представників нацменшин.