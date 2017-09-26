Як в Україні коментують заяви Угорщини щодо мови освіти

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Після того, як президент Порошенко підписав закон "Про освіту", Угорщина заявила, що блокуватиме всі кроки в напрямку євроінтеграції України в рамках програми "Східного партнерства".

"Ми гарантуємо, що це боляче вдарить по Україні в майбутньому", - цитує главу МЗС Угорщини Петера Сіятро офіційний сайт угорського МЗС.

Також український закон критикували у Молдові та Росії.

Згідно із цим законом, 2020 року в Україні перестануть існувати школи, в яких викладання ведеться не державною мовою.

На заяви Угорщини відреагували українське МЗС, адміністрація президента та профільні міністри.

Очільник МЗС України Павло Клімкін у Twitter заявив, що відомство "працює над тим, аби громадяни України угорського походження почувалися максимально комфортно і в ЄС, і в Україні".

Він вважає, що "більша кількість мов" створює "більше можливостей", а сторонам у діалозі необхідний "конструктив", аби "зняти непорозуміння".

Віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що експертиза в Раді Європи мовної статті закону про освіту "має зняти маніпуляції", передає Укрінформ.

За її словами, претензії до освітнього закону "абсолютно штучно і занадто емоційно" створюються партнерами в Угорщині та інших країнах.

В АП заявили, що "заяви угорської сторони пов'язані передусім з парламентськими виборами в Угорщині, які відбудуться наступного року".

Профільний міністр Лілія Гриневич в ефірі "112 Україна" заявила, що Україна та Угорщина 19 жовтня проведуть переговори щодо закону.

"Я сподіваюся, що під час цих зустрічей у нас буде не тільки політична розмова, а й професійна розмова, педагогічна, освітня розмова", - зазначила пані Гриневич.