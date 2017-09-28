Турчинов: за Калинівку мусить відповідати керівництво Генштабу

Копирайт изображения UNIAN

За ситуацію у Калинівці повинні відповідати найвищі посадовці, включно з керівництвом Генштабу, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Ми продемонстрували, що не здатні захистити наші стратегічні арсенали. І тому постає питання щодо якості захисту нашої країни, і поки у нас не будуть відповідати найвищі посадовці, ті які не виконують якісно свої функції, ми будемо постійно рахувати наші втрати і збитки", - сказав він.

В уряді повідомили, що наразі контролюють ситуацію у районі інциденту.

Вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки на Вінниччині почалися вночі проти середи. Наразі відомо принаймні про двох постраждалих внаслідок інциденту.

Із тих районів евакуювали понад 30 тисяч людей.

Військова прокуратура розслідує вибухи на складах за статтею про диверсію.

При цьому головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, у день вибухів на складі не було диверсійних груп та безпілотників.

"Під контролем"

У четвер зранку прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що тління боєприпасів триває, але вибухи практично припинилися.

"Загалом, ситуація під контролем: триває повітряна розвідка з метою подальшого застосування літаків для локалізації осередків займання, піротехніки починають розміновувати 5-ти кілометрову зону, люди повертаються в дальні села", - написав він у Twitter.

Він додав, що до місць збору допомоги вінничани привезли багато їжі, ковдр і засобів гігієни.

Жителі військового містечка та довколишніх сіл в районі Калинівки поступово повертаються до своїх домівок, повідомив речник міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Пожежа на арсеналі поблизу Калинівки: гуркіт і вибухи

За інформацією ДСНС, наразі ситуація нормалізована, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

Радіус заборони польотів від епіцентру вибухів розширили, і тепер він становить 40 кілометрів від Калинівки на необмежену висоту - про це повідомили у Державній авіаційній службі.

Заборона діятиме до 02:59 2 жовтня.

Хто винен?

За словами Олександра Турчинова, на українських арсеналах є багато порушень, усунути які мали ще після пожежі біля містечка Сватове у 2015 році.

"Були ухвалені рішення, були дані доручення, на превеликий жаль, більшість із них не було виконано, і ми маємо такі наслідки. І за невиконання цих доручень треба відповідати, конкретно відповідати і посадами, і скажімо в правовому полі", - додав секретар РНБО.

Це, за його словами, стосується, зокрема, керівництва Генерального штабу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Кілька сіл залишаються без електро- та газопостачання

Керівник Генштабу, головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко у відповідь заявив, що звинуватити його в бездіяльності через пожежу та вибухи не вдасться.

"Призначити крайніх не вийде. Для управління Збройними силами вибудована чітка вертикаль з Верховним Головнокомандувачем на чолі", - написав він на Facebook.

"Ворог нагадав, що йде війна. Головним об'єктом його атаки є Збройні сили як основна опора національної безпеки України. Відразу з'явилися ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних сил. Їх завдання співпадає з ворожим", - наголосив пан Муженко.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що на складі поблизу Калинівки вчинили диверсію.

"Я впевнений, що це спланована робота агресора, в тому числі і в середині нашої країни", - зазначив він.

При цьому він наголосив, що це "не знімає відповідальності з тих, хто не надав необхідного забезпечення, необхідної охорони складам українських боєприпасів".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Евакуйовані люди наразі перебувають у Вінниці, Бердичеві та інших містах

Водночас головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що у день вибухів на складі у Калинівці не було зафіксовано диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.

Він додав, що на момент початку вибухів на базі було недостатньо охорони, а також не працювала пожежна сигналізація.

У ДСНС повідомили, що погасили вогонь в сімох спорудах, що виник внаслідок влучання боєприпасів.

Кілька сіл залишаються без електро- та газопостачання.

Над ліквідацією наслідків інциденту працюють більше 2 тисяч рятувальників.

Раніше цього року сталася пожежа із подальшими вибухами на найбільшому в Україні військовому арсеналі в Балаклії Харківської області.