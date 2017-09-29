На Хмельниччині розбився літак: два пілота загинули

Копирайт изображения UNIAN Image caption Навчально-тренувальний літак Л-39

На Хмельниччині в районі населеного пункту Старокостянтинів розбився військовий літак Л-39 під час навчань, два пілота загинули. Про це повідомили у прес-центрі Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У Міноборони заявили, що на місце авіаційної катастрофи виїхали рятувальники та правоохоронці.

Усі причини та обставини події з'ясовуються, зазначили у відомстві.