На Хмельниччині розбився літак: два пілота загинули
- 29 вересня 2017
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На Хмельниччині в районі населеного пункту Старокостянтинів розбився військовий літак Л-39 під час навчань, два пілота загинули. Про це повідомили у прес-центрі Командування Повітряних Сил ЗСУ.
У Міноборони заявили, що на місце авіаційної катастрофи виїхали рятувальники та правоохоронці.
Усі причини та обставини події з'ясовуються, зазначили у відомстві.