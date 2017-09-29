ФСБ затримала військового за підозрою в шпигунстві для України

Копирайт изображения REUTERS/Baz Ratner Image caption Російські військові без розпізнавальних шефронів під час операції з анексії Криму в 2014 році

У Сімферополі співробітники ФСБ затримали двох громадян Росії - Анну Сухоносову і Дмитра Долгополова, котрий проходить військову службу в Криму. Їх підозрюють у шпигунстві на користь України.

"Зазначені особи збирали і передавали спецслужбам України відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність частин і з'єднань Чорноморського флоту", - повідомили в ФСБ.

ФСБ порушила кримінальну справу за статтею про державну зраду. Їм загрожує до 20 років ув'язнення.

Що відомо про затриманого військового?

Один із затриманих - Дмитро Долгополов, згідно з інформацією, розміщеною на його сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте", народився 15 (за іншими даними - 11) вересня 1978 року. Навчався на будівельному факультеті Харківського національного університету будівництва та архітектури. Судячи із профілю, сторінка давно не використовується. На ній розміщені дві фотографії Долгополова.

Дмитро Долгополов числиться в базі даних українського сайту "Миротворець". За інформацією цього сайту, до 2014 року він проходив службу в частині номер А1743 в місті Сімферополі, мав звання майора. Місцем проживання Долгополова вказано місто Сімферополь.

Крім того, в реєстрі судових і нормативних актів Росії є визначення Севастопольського гарнізонного військового суду (розташованого в Сімферополі) від 24 лютого 2016 року. Згідно з цим документом, Долгополов звинувачувався військовою прокуратурою в заподіянні матеріальних збитків, сума яких із тексту викреслена, при несенні військової служби.

Утім, із судової ухвали стає зрозуміло, що Долгополова до лютого 2016 року перевели з однієї військової частини в іншу (детальніша інформація про військові частини не вказується), а цивільним позивачем у даному судовому виробництві виступає управління фінансового забезпечення міністерства оборони в Ставропольському краї.

Подружка, кримчанка, націоналістка?

За інформацією Російської служби Бі-бі-сі, Анна Сухоносова є співмешканкою Дмитра Долгополова. За словами їхнього спільного знайомого Дмитра Нефедченка, вони проживають разом близько чотирьох років. При цьому, говорить Нефедченко, Долгополов із натхненням сприйняв події "російської весни", коли Росія анексувала Крим, в той час як Сухоносова дотримувалася проукраїнських позицій.

"Діма - хороший хлопець, справжній патріот Росії, а ось його подружка, Аня, вона - українська націоналістка, хоч і кримчанка. Разом вони жили десь з 2013 чи 2012 року. Але вони то сходилися, то розходилися кілька разів, по-різному було", - розповів Нефедченко, додавши, що Долгополов до 2014 року служив, за його відомостями, при штабі берегової охорони, а Сухоносова була цивільною особою і якийсь час працювала в одному з місцевих барів.

Брат Дмитра Долгополова Андрій є старшим лейтенантом МНС, працює дізнавачем у відділі наглядової діяльності. Він сказав, що про затримання Дмитра дізнався з преси, сам на даний момент перебуває в Санкт-Петербурзі і має намір найближчим часом вилетіти до Сімферополя, щоб у всьому розібратися.

Для Росії - шпигун, для України - дезертир

Як повідомила Служба безпеки України, проти Долгополова також порушено кримінальну справу за статтею 111 українського Кримінального кодексу "Державна зрада".

У глави прес-служби українського Генштабу Владислава Селезньова - дещо інша інформація. "Відповідно до нормативної бази України, він є дезертиром, людиною, дії якої підпадають під санкції статті 408 КК України. Тому свого часу, коли він потрапить у поле зору українських правоохоронних органів, він саме за цією статтею буде нести відповідальність перед українським народом", - сказав Селезньов Російській службі Бі-бі-сі.

В співпрацю Долгополова з українською розвідкою, як і в те, що той "діяв у Криму під глибоким прикриттям", він не вірить.

"Знаючи Дмитра Олександровича, його морально-ділові якості, я дуже сумніваюся, що він із патріотичних проукраїнських переконань пішов би на співпрацю з розвідувальними органами України - повідомляється, що він нібито передавав інформацію для Головного управління розвідки", - сказав глава військової прес-служби .

"Я для себе відзначаю тенденцію, що протягом досить короткого часу Дмитро Долгополов став 12-м затриманим [російськими правоохоронними органами] серед колишніх українських військовослужбовців за звинуваченням у шпигунстві", - зауважив Владислав Селезньов.

Серія затримань

У серпні цього року ФСБ повідомляла про затримання в Криму "агента Служби безпеки України" Геннадія Лімешка.

Як вважає відомство, він за завданням СБУ нібито мав вивести з ладу лінії електропередачі (ЛЕП) в Судаку, викликати обвал гірських порід на автомобільну трасу Судак-Новий Світ, а також підпалити ліс і один з об'єктів комунального господарства в районі селища Рибальське.

Крім того, в липні 2017 року Київський районний суд Сімферополя засудив до 3,5 років колонії Олексія Стогнія, який проходив у справі "кримських диверсантів". Його затримали восени 2016 року за підозрою в роботі на українську військову розвідку.

Затримані у цій же справі Андрій Захтей і Євген Панов заявляли, що після затримання їх катували. У липні стало відомо, що Захтей і ще один обвинувачений - Дмитро Штибліков - пішли на угоду зі слідством і визнали провину. Вироки Захтею, Панову і Штиблікову ще не винесені.

У тому ж липні до 12 років колонії був засуджений 61-річний громадянин України Олексій Сизоновіч. Його визнали винним у підготовці теракту, незаконному обігу вибухових пристроїв і незаконному перетині кордону Росії.

Ще раніше, в листопаді 2016 року, в Криму затримали колишнього службовця штабу Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка. Як стверджувала ФСБ, за завданням української розвідки він збирав секретні дані про його діяльність.