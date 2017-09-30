ДСНС: у Калинівці "поодинока детонація боєприпасів"

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На військових складах у Калинівці Вінницької області немає відкритих осередків горіння, але є "поодинока детонація боєприпасів". Про це повідомляє прес-служба ДСНС станом на вечір суботи.

"Інформації щодо загиблих унаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано. За оперативною інформацією травмовано дві особи, яких госпіталізовані до медичних закладів", - зазначили у повідомленні.

Станом на 20:00 30 вересня у понад 11 тисяч людей відновили газопостачання.

Навчання у школах та дитсадках "у зоні можливого ураження", планують розпочати з 2 жовтня.

Цього ж дня можуть відкрити повітряний рух у радіусі 40 кілометрів від Калинівки.

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"Проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості за межами населених пунктів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу", - наголосили в ДСНС.

В уряді у четвер повідомили, що контролюють ситуацію у районі інциденту.

Через інцидент постраждали принаймні двоє людей.

Вибухи боєприпасів на військових складах поблизу Калинівки на Вінничині почалися близько 22-ї години 26 вересня.

Евакуювали понад 30 тисяч людей. У Кабміні зазначили, що жителі військового містечка та довколишніх сіл в районі Калинівки вже почали повертатися до своїх домівок.

Військова прокуратура розслідує вибухи на складах за статтею про диверсію.