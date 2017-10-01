Лідер Каталонії заявив про здобуття незалежності

Копирайт изображения Chris McGrath/Getty

Каталонський лідер Карл Пучдемон заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

"Ми вибороли право мати незалежну державу у формі республіки", - сказав пан Пучдемон у телезверненні. Його супроводжували інші лідери Каталонії.

Він сказав, що відчинилися двері до одностороннього проголошення незалежності.

Коли голосування тільки скінчилося, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой сказав, що каталонців обманули задля участі в незаконному голосуванні. Він назвав це "пародією на демократію".

Референдум супроводжувався сутичками з поліцією, яка намагалася перешкоджати голосуванню. Станом на вечір неділі, 1 жовтня, постраждало більше 700 людей.

Іспанський уряд наказав силовикам зупинити процес голосування, оскільки конституційний суд визнав референдум незаконним.

Поліцейські не дали частині людей проголосувати та вилучали виборчі бюлетені і скриньки на дільницях.

У Барселоні проти демонстрантів застосували кийки та гумові кулі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Каталонія: поліція жорстоко розганяє учасників референдуму

Каталонський лідер Карл Пучдемон назвав насильство, до якого вдалися правоохоронці, невиправданим. Водночас віце-прем'єрка Іспанії Сорая Саенс де Сантамарія заявила, що поліція "діяла професійно та рівноцінно".

Передають, що 12 поліцейських постраждали у сутичках. Трьох людей арештували.

Джулія Ґраелл - одна із тих, хто прийшов у неділю на дільниці - сказала ВВС, що "поліція почала бити людей - молодих і старих".

"Сьогодні я бачила найгірші дії, які уряд може застосувати до людей своєї власної країни", - сказала вона.

У неділю вранці жителі Каталонії за кілька годин до офіційного початку голосування почали шикуватися у черги на виборчих дільницях, які обладнали в школах. Подекуди біля входів стояли трактори, аби заблокувати поліцію.

Копирайт изображения Reuters Image caption Інформацію про кількість травмованих підтвердили також у місцевому департаменті охорони здоров'я

Виборчі дільниці відчинилися о 9:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом), але організатори закликали людей прийти раніше, аби "захистити" місця для голосування. Голосування тривало до 20:00 за місцевим часом.

У бюлетенях для голосування лише одне питання: "Ви хочете, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки?", і два варіанти відповіді: "так" чи "ні".

Напередодні референдуму в Барселоні пройшла велика демонстрація противників голосування.

Демонстранти розмахували іспанськими державними прапорами і транспарантами "Каталонія - це Іспанія", і вийшли на центральну площу Барселони, де розташовані будівлі регіонального уряду і міської мерії.

Один із учасників демонстрації спалив каталонський прапор, інші спробували зірвати транспарант із написом "Більше демократії!", що висів на мерії.

Референдум, який уряд Іспанії оголосив незаконним, розділив каталонців і може призвести до конституційної кризи в Іспанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники референдуму про незалежність Каталонії зібралися в суботу на демонстрацію в Барселоні

Мадрид направив у регіон тисячі поліцейських для забезпечення порядку і недопущення проведення референдуму. Додаткові сили поліції перебувають на двох кораблях у порту Барселони.

Іспанська влада напередодні референдуму конфіскувала бюлетені, накладала штрафи на каталонських чиновників і затримала десятки каталонських політиків.

Каталонія - високорозвинена автономна область із населенням у 7,5 мільйона людей на північному сході Іспанії, яка має свою мову, культуру і широкі права, але не є незалежною республікою за іспанською конституцією.

Під час місцевих виборів у 2015 році до влади в Каталонії прийшов альянс партій, які виступають за незалежність. Водночас майже 40% виборців підтримали партії, які висловилися проти.