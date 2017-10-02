Суд підтвердив, що Артеменка законно позбавили громадянства

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Вищий адміністративний суд визнав законним указ президента про припинення українського громадянства екс-депутута Андрія Артеменка. Про це повідомив головуючий у колегії суддя Ігор Олендер.

Суд ухвалив повністю відмовити пану Артеменку в задоволенні позову, зокрема, відмовився визнати незаконним і скасувати указ президента.

ВАСУ розглядав цю справу близько 5 місяців.

Водночас адвокат пана Артеменка планує оскаржити припинення громадянства у Верховному Суді.

Це рішення стало першим серед інших справ про оскарження указів Петра Порошенка про припинення українського громадянства колишніх чиновників.

Президент підписав указ про припинення громадянства депутата Андрія Артеменка 29 квітня 2017 року. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

Андрій Артеменко офіційно визнавав, що має громадянство Канади. Але наполягав, що не планує відмовлятись від українського.

Експерти вказували на те, що указ президента щодо Андрія Артеменка з'явився невдовзі після того, як The New York Times опублікувала статтю про те, що український депутат передав адміністрації Дональда Трампа план вирішення конфлікту на Донбасі, який, як ідеться у статті, передбачає виведення "російських військ" з Донбасу, зняття санкцій з Росії та проведення референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії.

26 липня президент Петро Порошенко позбавив громадянства екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі. Це сталося після того, як міграційні органи отримали докази, що він надав неправдиві дані під час отримання громадянства у 2015 році.

Міхеіл Саакашвілі назвав позбавлення його громадянства політичною розправою з критиком чинної української влади.