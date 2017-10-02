Поліція затримала нападників на синагоги і посольства в Україні

Копирайт изображения facebook.com/arsen.avakov.1 Image caption Затримання групи "Торпеди"

Поліція повідомила про затримання злочинної групи "Торпеди", яка оскверняла синагоги і нападала на посольства в Україні. Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Групу затримали при підготовці до підриву пам'ятника угорцям на Верецькому перевалі в Закарпатській області.

"Останнім часом українсько-угорські відносини стали натянутими... Теракт проти угорського пам'ятника на Верецькому перевалі в Закарпатській області повинен був підлити масла в вогонь", - написав пан Аваков.

При затриманні у них вилучили вибуховий пристрій і гранати РГД-5.

За словами пана Авакова, аналізи ДНК і те, що розповіли злочинці, свідчать, що ця група брала участь в дев'яти злочинах скоєних у 2016-2017 роках, спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів, а саме:

1. У місті Чернівці, де в ніч на 19.11.2016 була сплюндрована Центральна єврейська синагога, на головний фасад нанесли антисемітський напис;

2. У місті Умань, де 21.12.2016 зловмисники проникли на могилу рабі Нахмана і кинули голову свині з вирізаною свастикою;

3. В місті Києві, де 8.06.2017 зловмисники кинули гранату в Посольство США;

4. У місті Львів, де 30.06.2017 зловмисники спробували підпалити синагогу;

5. У місті Луцьк, де 10.07.2017 зловмисники кинули вибуховий пристрій в консульство Польщі;

6. У Києві, де 24.08.2017 кинули гранату на вулиці Грушевського;

7. У Києві, на вул. Курбаса, де 24.08.2017 гранатами підірвали пам'ятник учасникам бойових дій.

8. У місті Умань, де 21.09.2017 кинули гранату, від якої постраждали громадяни Ізраїлю.

Затримані входять до групи впливу в минулому народних депутатів від Партії Регіонів від Черкаської області - Володимира Олійника та Сергія Тулуба, твердить Арсен Аваков.

У поліції кажуть про контакти злочинців із зазначеними особами, які нині перебувають в Росії, а також з рядом керівників партії "Опозиційний блок".

"До складу групи входили жителі Одеської, Черкаської та Київської областей. Лідер цього угрупування має відношення до кримінального світу. Перед ними ставили конкретні завдання і за це виплачували кошти. Наприклад, за осквернення святого для іудеїв місця в Умані, виконавці отримали по 500 доларів", - розповів заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, якого цитує прес-служба МВС.

Він підкреслив, що всі ці люди брали участь в "Антимайдані".