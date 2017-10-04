Смерть на субмарині: на диску підозрюваного знайшли відео тортур

Копирайт изображения Tom Wall Image caption Кім Валль готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус"

На жорсткому диску, власником якого, імовірно, є данський винахідник Петер Мадсен, знайшли відео з обезголовленням та катуванням жінок.

Петера Мадсена звинувачують у вбивстві 30-річної Кім Валль. Вона піднялася на борт його підводного човна 10 серпня, і після цього її ніхто не бачив у живих.

11 днів по тому її обезголовлене тіло знайшли в морі неподалік Копенгагена.

Мадсен заперечує, що убив журналістку. Жорсткий диск належить комусь іншому, заявив він. В його лабораторії усі мали до нього доступ.

Інженер-аматор Мадсен заявляє, що Валль загинула після того, як їй на голову впала 70-кілограмова кришка люка.

Журналістка-фрілансер зі Швеції готувала матеріал про винахідника підводного човна "Наутілус" і для цього вирушила з ним у плавання.

46-річний Мадсен каже, що намагався поховати Валль у морі, а потім вчинив спробу самогубства, затопивши субмарину.

За словами прокурора, підозри в тому, що винахідник вбив журналістку, посилилися, відколи він постав перед судом 5 вересня.

Копирайт изображения AFP Image caption Човен Петера Мадсена колись вважався найбільшим приватним підводним човном у світі

Розтин тіла Валль показав, що у неї були ножові поранення в районі геніталій і грудної клітки, які, скоріше за все, з'явилися перед самою смертю жінки, або відразу після неї.

Точна причина її смерті поки що не встановлена.

Протягом чотирьох місяців, поки триває розслідування, Мадсен буде перебувати під вартою.