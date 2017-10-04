У Австралії за кілька років буде до 50°C – дослідження

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Два найбільші міста Австралії - Мельбурн і Сідней - вже за кілька років можуть пережити ‎спеку до 50 градусів за Цельсієм, свідчать результати нового дослідження.‎

Аномально спекотні літа очікують австралійські міста, навіть якщо глобальне потепління ‎утримуватиметься у межах, домовлених Паризькою кліматичною угодою.‎

Улітку 2013 року у Сіднеї зафіксували рекордну температуру у 45,8 градуса за Цельсієм. ‎Мельбурн встановив температурний рекорд ще у 2009 році із 46,4 градуса за Цельсієм.

Нове дослідження пророкує температуру лише штатам Вікторія і Новий Південний ‎Вельс, хоч його автори - вчені Австралійського національного університету і університету ‎Мельбурна - зазначають, що потепління торкнеться і інших регіонів Австралії.‎

‎"Один із найспекотніших років у світі в історії спостережень - 2015-й - може бути ‎посереднім вже до 2025-го", - заявила керівник дослідження д-р Софі Льюїс.‎

За її словами, Мельбурн і Сідней переживатимуть спеку у 50 градусів за Цельсієм вже між ‎‎2040 і 2050 роками - при середньорічному зростанні температури на доіндустріальному ‎рівні у 2 градуси за Цельсієм.‎

Попереднє літо у Австралії побило 205 погодних рекордів, тоді як попередня зима була ‎найтеплішою в історії спостережень.‎

Минулого місяця австралійців попередили про наближення небезпечного сезону лісових ‎пожеж.‎