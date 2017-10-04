У Австралії за кілька років буде до 50°C – дослідження
Два найбільші міста Австралії - Мельбурн і Сідней - вже за кілька років можуть пережити спеку до 50 градусів за Цельсієм, свідчать результати нового дослідження.
Аномально спекотні літа очікують австралійські міста, навіть якщо глобальне потепління утримуватиметься у межах, домовлених Паризькою кліматичною угодою.
Улітку 2013 року у Сіднеї зафіксували рекордну температуру у 45,8 градуса за Цельсієм. Мельбурн встановив температурний рекорд ще у 2009 році із 46,4 градуса за Цельсієм.
Нове дослідження пророкує температуру лише штатам Вікторія і Новий Південний Вельс, хоч його автори - вчені Австралійського національного університету і університету Мельбурна - зазначають, що потепління торкнеться і інших регіонів Австралії.
"Один із найспекотніших років у світі в історії спостережень - 2015-й - може бути посереднім вже до 2025-го", - заявила керівник дослідження д-р Софі Льюїс.
За її словами, Мельбурн і Сідней переживатимуть спеку у 50 градусів за Цельсієм вже між 2040 і 2050 роками - при середньорічному зростанні температури на доіндустріальному рівні у 2 градуси за Цельсієм.
Попереднє літо у Австралії побило 205 погодних рекордів, тоді як попередня зима була найтеплішою в історії спостережень.
Минулого місяця австралійців попередили про наближення небезпечного сезону лісових пожеж.