Нобелівську премію з літератури отримав Кадзуо Ісігуро
Нобелівську премію з літератури присудили британському письменнику японського походження Кадзуо Ісігуро.
Цей автор "у романах великої емоційної сили показує прірву, яка ховається під нашим ілюзорним відчуттям зв'язку зі світом", сказано в повідомленні Шведської академії.
У коментарі BBC пан Ісігуро сказав, що отримати премію для нього - "неймовірна честь".
"Це означає, що я пішов слідами найбільших авторів, які жили і живуть, тож це приголомшлива похвала", - додав він.
Пан Ісігуро також сказав, що на той момент, коли з ним зв'язалася BBC, він ще не отримав жодного повідомлення від Нобелівського комітету і не був певен, що це не розіграш.
"Ви зараз маєте досить автентичну реакцію, і це: "У вас є докази, що це правда?" - сказав письменник.
Пан Ісігуро отримає нагороду - золоту медаль і диплом - на урочистій церемонії в грудні. А наступного дня на його рахунок надійде грошова складова премії.
Цього року вона зросла і складає 1,12 млн доларів.
Переможця обрали з короткого списку із п'яти претендентів, імена яких тримають в секреті. Переліки номінантів відкривають для публіки лише через 50 років після вручення.
Фаворитами букмекерів цього року були кенійський автор Нгугі Ва Тхіонго, Харукі Муракамі з Японії та канадійська письменниця Маргарет Етвуд, авторка роману "Історія служниці".
Автор одного з "найбільш британських романів"
Кадзуо Ісугуро народився у 1959 році в Нагасакі, але невдовзі його родина емігрувала до Британії, де батько працював океанографом.
Перший роман Ісігуро, "Там, де в серпанку пагорби", вийшов у 1982 році. Загалом Ісігуро написав вісім книжок, які перекладені сорока мовами.
Однім із найвідоміших творів є "Залишок дня" (1989), що отримав Букерівську премію.
За цією книжкою було знято однойменний фільм із Ентоні Хопкінсом та Еммою Томпсон у головних ролях.
Критики тоді відзначали, що японець написав "один із найбільш британських" романів XX століття.
Остання книжка Ісігуро, "Не відпускай мене", була перекладена українською мовою і вийшла друком минулого року.
Торік премію з літератури несподівано отримав музикант Боб Ділан - за "нові форми поетичного вираження в американській пісенній традиції".
Багато хто розцінив це як досить радикальний крок.
Перемога Ділана супроводжувалася значною увагою ЗМІ. Він, зокрема, не приїхав на церемонію нагородження - замість нього премію отримала співачка Патті Сміт.
Тож цього року експерти передбачали, що академіки зроблять більш традиційний вибір. І врешті, так і сталося.
За заповітом Альфреда Нобеля, премію з літератури присуджують автору "найкращого літературного твору ідеалістичної спрямованості". Що малося на увазі під цим визначенням - досі є предметом суперечок.
Зараз у Стокгольмі проходить Нобелівський тиждень. Раніше вже оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії та фізіології і медицини.