Нобелівську премію з літератури отримав Кадзуо Ісігуро

Нобелівську премію з літератури присудили британському письменнику японського походження Кадзуо Ісігуро.

Цей автор "у романах великої емоційної сили показує прірву, яка ховається під нашим ілюзорним відчуттям зв'язку зі світом", сказано в повідомленні Шведської академії.

У коментарі BBC пан Ісігуро сказав, що отримати премію для нього - "неймовірна честь".

"Це означає, що я пішов слідами найбільших авторів, які жили і живуть, тож це приголомшлива похвала", - додав він.

Пан Ісігуро також сказав, що на той момент, коли з ним зв'язалася BBC, він ще не отримав жодного повідомлення від Нобелівського комітету і не був певен, що це не розіграш.

"Ви зараз маєте досить автентичну реакцію, і це: "У вас є докази, що це правда?" - сказав письменник.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сара Даніус, постійний секретар Шведської академії, оголошує переможця

Пан Ісігуро отримає нагороду - золоту медаль і диплом - на урочистій церемонії в грудні. А наступного дня на його рахунок надійде грошова складова премії.

Цього року вона зросла і складає 1,12 млн доларів.

Переможця обрали з короткого списку із п'яти претендентів, імена яких тримають в секреті. Переліки номінантів відкривають для публіки лише через 50 років після вручення.

Фаворитами букмекерів цього року були кенійський автор Нгугі Ва Тхіонго, Харукі Муракамі з Японії та канадійська письменниця Маргарет Етвуд, авторка роману "Історія служниці".

Копирайт изображения Reuters Image caption Фанати японського письменника Харукі Муракамі, які чекали на його перемогу в Токіо, все одно зраділи перемозі Кадзуо Ісігуро - британського письменника японського походження

Автор одного з "найбільш британських романів"

Кадзуо Ісугуро народився у 1959 році в Нагасакі, але невдовзі його родина емігрувала до Британії, де батько працював океанографом.

Перший роман Ісігуро, "Там, де в серпанку пагорби", вийшов у 1982 році. Загалом Ісігуро написав вісім книжок, які перекладені сорока мовами.

Однім із найвідоміших творів є "Залишок дня" (1989), що отримав Букерівську премію.

За цією книжкою було знято однойменний фільм із Ентоні Хопкінсом та Еммою Томпсон у головних ролях.

Критики тоді відзначали, що японець написав "один із найбільш британських" романів XX століття.

Остання книжка Ісігуро, "Не відпускай мене", була перекладена українською мовою і вийшла друком минулого року.

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Торік премію з літератури несподівано отримав музикант Боб Ділан - за "нові форми поетичного вираження в американській пісенній традиції".

Багато хто розцінив це як досить радикальний крок.

Перемога Ділана супроводжувалася значною увагою ЗМІ. Він, зокрема, не приїхав на церемонію нагородження - замість нього премію отримала співачка Патті Сміт.

Тож цього року експерти передбачали, що академіки зроблять більш традиційний вибір. І врешті, так і сталося.

За заповітом Альфреда Нобеля, премію з літератури присуджують автору "найкращого літературного твору ідеалістичної спрямованості". Що малося на увазі під цим визначенням - досі є предметом суперечок.

Зараз у Стокгольмі проходить Нобелівський тиждень. Раніше вже оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії та фізіології і медицини.