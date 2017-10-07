У Києві назвали найкращого вчителя України

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У Києві відбулася церемонія вручення національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2017, відомої у світі як "Нобелівська" премія для вчителів.

Лауреатом премії став 71-річний Паул Пшенічка, вчитель фізики та астрономії у Чернівецькому ліцеї №1. Ще у 1991 році він створив для обдарованих учнів наукове товариство "Квазар", члени якого реалізували понад 150 дослідницьких проектів.

Переможець отримає 100 000 гривень, рік безкоштовного підвищення кваліфікації та поїздку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубай.

Серед п'ятірки лідерів також були:

Наталя Гладких , яка працює з дітьми з вадами зору у київській спеціалізованій школі "Надія". З 2009 року займаєтьсяся соціально-психологічною реабілітацією дітей з особливостями розвитку.

, яка працює з дітьми з вадами зору у київській спеціалізованій школі "Надія". З 2009 року займаєтьсяся соціально-психологічною реабілітацією дітей з особливостями розвитку. Вікторія Биркович , вчителька початкових класів в Ужгородському економічному ліцеї, впроваджує інтегрований курс "Культура добросусідства".

, вчителька початкових класів в Ужгородському економічному ліцеї, впроваджує інтегрований курс "Культура добросусідства". Владислав Качур , учитель англійської та німецької мов у Вінницькій гімназії №6. Розробив електронні посібники з країнознавства та використовує елементи гейміфікації на уроках англійської

, учитель англійської та німецької мов у Вінницькій гімназії №6. Розробив електронні посібники з країнознавства та використовує елементи гейміфікації на уроках англійської Тетяна Веркалець, вчителька історії у полтавському навчально-виховному комплекті №16. Перетворила кабінет історії на творчу лабораторію і заснувала клуб "Дебати".

Global Teacher Prize - це світовий конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію засновано, щоб підкреслити важливість педагогів та їхній внесок у суспільство.

Будь-хто міг номінувати свого вчителя на здобуття премії. Переможця визначало журі, а глядачі - переможця глядацьких симпатій.