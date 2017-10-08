У Києві під час марафону помер чоловік

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У Києві помер учасник марафону Wizz Air Kyiv City Marathon, який проходить у столиці на вихідних. Про це ВВС Україна повідомили організатори марафону.

54-річний чоловік біг дистанцію 10 кілометрів.

"Це мешканець Тернопільської області. Він раптово відчув себе погано, впав. Свідки викликали швидку. Медики, які прибули на місце, констатували смерть", - повідомила Яна Неруш з відділу комунікації поліції Києва у коментарі 112 каналу.

В марафоні беруть участь 10 тисяч людей, а на марафонській дистанції - 1150.

За правилами змагання, учасники дистанцій на 42 км та 21 км мають надати медичну довідку, що вони допущені до змагань.

"Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров'я, щодо проведення змагань та підписують відповідну заяву", - йдеться на сайті змагань.

Через проведення марафону рух транспорту у центрі столиці перекрито.