Київ "здивований" заявами Угорщини про угоду Україна-ЄС

  • 10 жовтня 2017
прапори України та ЄС Копирайт изображения УНІАН

Міністерство закордонних справ України заявило, що "зі здивуванням" сприйняло заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіятро, який хоче ініціювати перегляд угоди про асоціацію між Києвом і ЄС.

Пан Сіятро перед тим заявив, що на такий крок він хоче піти через новий закон про освіту, нещодавно ухвалений Верховною Радою.

"Україна завжди сприймала Угорщину як важливого партнера, з яким вирішувала всі питання шляхом діалогу. Це стосується і ситуації щодо нового Закону України "Про освіту"", - йдеться у заяві МЗС.

Там також наголосили, що рішення стосовно України не можуть прийматися без України, яка "платить надзвичайно високу ціну за своє місце в Європі".

"Хотіли б нагадати, що європейське майбутнє було і залишається спільною метою всіх українських громадян, в тому числі угорської національності", - зазначили у МЗС.

Водночас очільник відомства Павло Клімкін заявив, що для Києва перегляд угоди про асоціацію з ЄС можливий лише "у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України".

Раніше Угорщина твердила, що через закон про освіту блокуватиме євроінтеграцію України в рамках програми "Східного партнерства".

Згідно з новим законом, з 2020 року в Україні перестануть існувати школи, в яких викладання ведеться не державною мовою.

Цей закон, окрім Угорщини, також різко розкритикували Молдова і Росія.

Офіційний Київ стверджує, що критика закону викликана "поверхневим і неглибоким прочитанням" документа, та що насправді він не звужує, а розширює права представників нацменшин.

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