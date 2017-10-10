Київ "здивований" заявами Угорщини про угоду Україна-ЄС

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Міністерство закордонних справ України заявило, що "зі здивуванням" сприйняло заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіятро, який хоче ініціювати перегляд угоди про асоціацію між Києвом і ЄС.

Пан Сіятро перед тим заявив, що на такий крок він хоче піти через новий закон про освіту, нещодавно ухвалений Верховною Радою.

"Україна завжди сприймала Угорщину як важливого партнера, з яким вирішувала всі питання шляхом діалогу. Це стосується і ситуації щодо нового Закону України "Про освіту"", - йдеться у заяві МЗС.

Там також наголосили, що рішення стосовно України не можуть прийматися без України, яка "платить надзвичайно високу ціну за своє місце в Європі".

"Хотіли б нагадати, що європейське майбутнє було і залишається спільною метою всіх українських громадян, в тому числі угорської національності", - зазначили у МЗС.

Водночас очільник відомства Павло Клімкін заявив, що для Києва перегляд угоди про асоціацію з ЄС можливий лише "у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України".

Раніше Угорщина твердила, що через закон про освіту блокуватиме євроінтеграцію України в рамках програми "Східного партнерства".

Згідно з новим законом, з 2020 року в Україні перестануть існувати школи, в яких викладання ведеться не державною мовою.

Цей закон, окрім Угорщини, також різко розкритикували Молдова і Росія.

Офіційний Київ стверджує, що критика закону викликана "поверхневим і неглибоким прочитанням" документа, та що насправді він не звужує, а розширює права представників нацменшин.