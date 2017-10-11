Порошенко заперечив, що Крим є "завершеною справою"

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Президент Петро Порошенко заперечив тезу про те, що питання анексії Криму Росією є завершеним.

"Рішуче відкидаю твердження тих, хто каже про Крим як про "завершену справу", - заявив він під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Стразбурзі.

Напередодні президент Чехії Мілош Земан заявив, що анексія Криму Росією є "завершеною справою", і запропонував владнати питання шляхом виплат Україні.

У середу президент України відвідує з робочим візитом Страсбург.

Він уже зустрівся з новообраною керівницею ПАРЄ Стеллою Кіріакідес.

На засіданні асамблеї він також заявив, що українська сторона виконала 95% своїх політичних зобов'язань за Мінськими угодами щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Український лідер наголосив, що Україна ухвалила закон про спеціальний статус деяких районів Донеччини і Луганщини, закон про лінію розмежування, а також у першому читанні - зміни до конституції щодо децентралізації влади.

"Україна виконала 95% політичного пакету Мінських угод. Що ми чекаємо від РФ? [Виконання] безпекової частини. І перш за все - припинення вогню", - наголосив Петро Порошенко.

Він наголосив, що за останні три роки у діях та поведінці Росії нічого не змінилося: "Росія продовжує нахабно порушувати взяті на себе зобов'язання".

Президент повідомив, що за час конфлікту загинули більше від 2,7 тисяч українських військових і понад 7 тисяч цивільних.

Голова держави також зазначив, що Росія має вивести свої війська з Донбасу та припинити збройну підтримку сепаратистів.

Кремль послідовно звинувачує Київ у тому, що він не виконує Мінські угоди. Росія заперечує причетність своїх військ до конфлікту на Сході України.

Окрім виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Порошенко також зустрінеться з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.