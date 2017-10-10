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Голлівудський продюсер Гарві Вайнштайн заперечив звинувачення у зґвалтуванні трьох жінок, які надрукували у журналі The New Yorker.

Там зазначено, що нібито кіномагнат примушував жінок до сексу, у тому числі акторку Азію Ардженто.

Акторки Міра Сорвіно та Розанна Аркетт також у числі тих, які стверджують, що зазнавали сексуальних домагань з боку Вайнштайна.

"Пан Вайнштайн однозначно заперечує будь-які звинувачення у незаконному сексі", - заявив речник продюсера.

У статті також зазначено, що 16 колишніх та чинних керівників і помічників у компаніях Вайнштайна розповіли The New Yorker, що вони "були свідками або знали про небажані сексуальні починання під час подій, пов'язаних із фільмами Вайнштайна та на робочому місці".

Деякі із тих, хто зізнався зараз, мовчали десятиліттями, побоюючись, що якщо заговорять - то зруйнують свою кар'єру.

Гарві Вайнштайн - співзасновник компанії Miramax Films, один із найвпливовіших продюсерів Голлівуду - опинився у центрі гучного скандалу після того, як підлеглі жінки почали звинувачувати його у тривалих сексуальних домаганнях. На тлі цього чоловіка звільнили із його власної компанії.

На нього продовжує сипатися шквал осуду з боку голлівудських акторів. Серед тих, хто вже висловився проти його дій, Емма Томпсон, Марк Руффало, Сет Роген, Джуді Денч та Меріл Стріп.

Як заявила остання у коментарі Huffington Post, вона "приголомшена" "ганебними" новинами.

Зірка похвалила "безстрашних жінок, які заговорили, аби виявити цю наругу", назвавши їх "героїнями".

"Оглушлива тиша"

Звинувачення проти Вайнштайна спричинили жорсткі дебати про зловживання владою в Голлівуді та за його межами.

Критики наголошували, що провідні представники Голлівуду зберігали "оглушливу тишу", коли звинувачення проти Вайнштайна з'явилися в New York Times у п'ятницю.

Кажуть, що багатьох людей поведінка продюсера непокоїла впродовж довгих років, але його впливові друзі та власний статус не давали щось вдіяти із цим.

Гарві Вайнштайн перепросив: "Я відчуваю, що те, як я поводився із колегами у минулому, завдало багато болю, і я щиро прошу вибачення за це".

Але при цьому кіномагнат заперечив інформацію, поширену New York Times, що нібито він переслідував підлеглих жінок протягом майже трьох десятиліть і домігся щонайменше вісьмох із них.

Вайнштайн одружений, має п'ятьох дітей.