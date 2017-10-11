Пожежа в Одесі: суд відпустив екс-віце-мера Цвірінько

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В Одесі суд відпустив під особисті зобов'язання екс-віце-мера Зінаїду Цвірінько, яку підозрюють у халатності у справі про пожежу в таборі "Вікторія". Про це повідомила прокуратура Одеської області.

Приморський районний суд Одеси ухвалив таке рішення 10 жовтня.

Пожежа у дитячому таборі "Вікторія", яка сталася 15 вересня, забрала життя трьох дівчаток - Соні Мазур, Сніжани Арпентій та Насті Кулініч. Ще троє дітей потрапили до лікарні. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів ущент.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.270 (порушення вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ознаками ст.367 (службова недбалість).

У вересні провели обшуки в Одеському ДСНС і міськраді, вилучила документацію, пов'язану з табором.

"Будь-яка особа, дотична до експлуатації "Вікторії", автоматично потрапляє під приціл розслідування", - розповідав ВВС Україна Руслан Форостяк, радник керівника поліції Одеської області.

Зінаїда Цвірінько пішла з посади віце-мера через кілька днів після трагедії. Її підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей (ч.2 ст.367 КК України). На початку жовтня вдома у пані Цвірінько провели обшуки. Суд відпустив екс-віце мера під особисте зобов'язання.

Прокуратура просила для екс-чиновниці Цвірінько цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

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У зв'язку з тим, що сталося, затримали директора табору Петроса Саркісяна і виховательку Наталія Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку. Їх заарештували на два місяці.

28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

У ДСНС кажуть, що ще в червні знайшли у таборі недоліки з протипожежної безпеки і вказали на них керівнитцву табору. Проте, їх ніхто не усунув.

Директор "Вікторії" визнає, що проблеми у таборі були, але всю провину перекладає на неназвані вищі органи влади, від яких нібито була вказівка попри все розпочати сезон.

Експерти зазначали, що порушення протипожежної безпеки у таборі "Вікторія" були на всіх рівнях - від етапу планування території і проектування до небезпечно встановлених електроприладів.