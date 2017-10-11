Суд в Австралії прийняв чернетку на мобільному як офіційний заповіт

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Суд в Австралії розцінив ненадіслане текстове повідомлення на мобільному як офіційний заповіт.

55-річний чоловік адресував це повідомлення своєму брату. В тексті було сказано, що він залишає "усе, що має" брату й племіннику.

Чернетку повідомлення знайшли на телефоні покійного через рік після того, як він наклав на себе руки.

Суд у Брісбені постановив, що формулювання тексту вказують: чоловік хотів, аби це стало його заповітом.

Так, покійний розповів про свій банківський рахунок, а також де він сховав гроші в будинку.

"Поставте мій прах на задньому дворі, - написав він. - Трохи готівки лежить за телевізором, і трохи - у банку".

Як повідомляє ABC News, на управління активами претендувала дружина чоловіка. Вона твердила, що повідомлення не можна розцінити як заповіт, бо його так і не надіслали.

Зазвичай, щоб заповіт мав силу у штаті Квінсленд, він має бути підписаний двома свідками.

Але суддя постановила, що формулювання тексту, який закінчувався словами "заповіт", продемонстрували, що чоловік прагнув, аби це була його остання воля.

У 2006 році закон у Квінсленді змінили так, щоби менш формальні документи також могли діяти як заповіт.

У 2013 році в якості останньої волі прийняли DVD-диск із написом "заповіт".