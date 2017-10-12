У Сирії вбили рекрутера "ІД" Білу вдову

Копирайт изображения UNKNOWN Image caption Громадянка Британія Саллі Джонс загинула ще у червні в результаті удару безпілотника

У Сирії вбили одну з найвідоміших рекрутерів екстремістського угрупування "Ісламська держава", жінку на прізвисько "Біла вдова".

Громадянка Британія Саллі Джонс загинула ще у червні в результаті удару безпілотника неподалік від кордону Сирії та Іраку. Відомо про це стало зараз.

48-річна Джонс, яка не мала військового досвіду, приєдналась до "ІД" після подорожі до Сирії у 2013 році.

Кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер вважає, що Саллі Джонс була важливим агентом пропаганди "ІД".

Жінка вербувала до лав екстремістів дівчат з європейських країн, а також публікувала у соцмережах погрози християнам у Британії.

У Twitter вона пояснювала, як потрапити до Сирії, та публікувала фото, на яких вона позує зі зброєю.

Також пані Джонс заохочувала людей здійснювати напади в Британії й давала інструкцію, як сконструювати бомбу в домашній умовах.

Що сталося з сином?

Джонс раніше грала у панк-гурті. Згодом вийшла заміж за комп'ютерного хакера Джунаїда Хуссейна, якого вбили внаслідок удару безпілотника у 2015 році.

Його звинувачували у плануванні "варварських нападів проти Заходу", зокрема терористичний напад на свята.

Копирайт изображения UNKNOWN Image caption Комп'ютерного хакера Джунаїда Хуссейна вбили внаслідок удару безпілотника у 2015 році

За повідомленням видання The Sun, новину про смерть Джонс так довго не повідомляли через побоювання, що разом з нею також могли вбити і її 12-річного сина Джоджо.

Генерал-майор Чіп Чепмен розповів, що Джонс була важливою ціллю через те, що вербувала бійців "Ісламської держави".

Коментуючи повідомлення про те, що сина саллі Джонс вбили під час обстрілу, він додав: "Це важко, тому що у межах Статуту ООН хлопчик не у тому віці, щоби розцінювати його як солдата".

Речниця Міністерства закордонних справ Британії заявила: "Ми не коментуємо питання національної безпеки".