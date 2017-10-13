Актриса Роуз Макґавен звинуватила Вайнштайна в зґвалтуванні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гарві Вайнштайн і Роуз Макґавен на прем'єрі фільму "Ґрайндгауз" у 2007 році

Скандал довкола голлівудівського продюсера Гарві Вайнштайна посилився по тому, як американська актриса Роуз Макґавен публічно звинуватила його в зґвалтуванні.

У серії дописів у Twitter Макґавен звинуватила також директора кіностудії Amazon Роя Прайса в тому, що він проігнорував її скаргу на зґвалтування.

Директор кіностудії Amazon пішов у вимушену відпустку після її заяв. Кіностудія в четвер відправила Прайса, який і сам у четвер був звинувачений у домаганнях до продюсерки, у відпустку.

Вайнштайн заперечує всі звинувачення в сексуальному насильстві.

Прайс досі жодним чином не коментував звинувачень на адресу Вайнштайна і свою власну.

Раніше поліція в США і Британії порушила кримінальні розслідування звинувачень на адресу Гарві Вайнштайна.

Департамент поліції Нью-Йорка розглядає скарги про домагання, датовані ще 2004 роком, і шукає підстав розширити розслідування

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Звернувшись до генерального директора кіностудії Amazon Джеффі Бесоса через Twitter, актриса Макґаван, яка знялася у фільмах "Крик", "Чорна орхідея" і серіалі "Усі жінки - відьми", скритикувала кіностудію за роботу з Вайнштайном.

"Я повідомила голову вашої студії, що ГВ мене зґвалтував, - написала актриса. - Я це повторювала знову і знову. Він сказав, що я не маю доказів. А я сказала, що я сама - доказ".

Напередодні продюсерка одного із серіалів Amazon Айса Гакетт звинуватила Прайса в тому, що він грубо до неї чіплявся в таксі і на корпоративній вечірці в 2015 році, пише видання Hollywood Reporter..

Копирайт изображения AFP Image caption Директора кіностудії Amazon Роя Прайса відсторонили від обов'язків

Кіностудія оприлюднила заяву про ситуацію: "Рой Прайс негайно йде в неоплачувану відпустку. Ми переглядаємо свої зобов'язання за всіма проектами з компанією Тhe Weinstein Co."

У статті-розслідуванні, опублікованій у журналі The New Yorker , три жінки звинуватили Вайнштайна у зґвалтуванні.

Це італійська актриса і режисерка Асія Аргенто, колишня актриса-початківець Лусіа Еванс і третя жінка, яка воліла не називатися.

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У статті було сказано, що ще 10 жінок розповіли автору про випадки, коли Вайнштайн домагався їх або чинив над ними наругу.

Сам Вейнштейн через речницю сказав, що всі випадки сексу були за згоди сторін.

Режисер Олівер Стоун закликав не судити Вайнштайна передчасно.