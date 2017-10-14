У суботу ввечері в Києві пройшов марш правих сил, приурочений до Дня захисника та 75-ї річниці створення Української повстанської армії.

За даними ЗМІ, у ньому взяли участь від 10 до 15 тисяч людей.

Учасники пройшли ходою від парку Шевченка до Контрактової площі через Майдан Незалежності.

Дорогою палили смолоскипи і фаєри.

Учасники тримали українські прапори та символіку організаторів, серед яких - ВО "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус".

Правий марш у фото