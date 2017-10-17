У Європі при владі недостатньо жінок - дослідження

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Порошенко виступав у Страсбурзі на сесії ПАРЄ: у звіті про представництво жінок у владі Україна - в числі задніх

Європейські країни досі не досягли рівного представництва жінок у процесах ухвалення рішень.

Такі висновки нового дослідження оприлюднила Рада Європи.

"Ці дані свідчать, що Європі ще треба багато зробити для досягнення гендерної рівності", - сказав генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд. Він закликав усі країни-члени організації вжити конкретних кроків для поліпшення гендерного балансу у процесі ухвалення рішень і у всіх сферах державного життя.

У дослідженні аналізували поступ, що його досягли 46 країн-членів РЄ у справі збільшення представництва жінок у різних аспектах політичного і державного життя.

2003 року країни Ради Європи постановили збільшити представництво жінок в органах влади до щонайменше 40%.

Копирайт изображения PA Image caption Гендерна рівність - поки не для всіх

Як випливає з оприлюдненого в Страсбурзі дослідження, із 46 країн лише дві - Фінляндія і Швеція - досягли необхідного співвідношення і мають 40% жінок в однопалатних парламентах чи в нижніх палатах парламенту. У середньому, цей показник для країн Європи становить 25,6%.

Жодна з досліджуваних країн не досягла мінімальних 40% жінок у верхній палатах парламентів.

Загалом у Європі частка жінок на посадах глав держав чи урядів, регіональних і міських адміністрацій не сягає і 17%.

Представництво жінок у Верховних судах становить 33%, у Вищих радах юстиції 28%, а в Конституційних судах - 26%.

Найнижчий показник частки жінок на посадах послів - 13%.

Україна - не приклад

В Україні представництво жінок у парламентах за період між 2005 і 2016 рр. зросло на 6,4% ( від 4,9% у 2005 до 11,3% у 2016).

Однак на рівні ухвалення рішень, число жінок в Україні - одне з найнижчих у Європі, всього 6,3% - менше жінок в органах влади має лише Туреччина: 4,8%.

Для порівняння, в Швеції в органах виконавчої влади дам понад половинау - 58,9%.

Трохи краща картина в частині звіту, присвяченій представництву жінок у політичних партіях. А от у судовій владі України - за минулі 10 років панн навіть поменшало.

На дипломатичній службі України жінок стало більше, але порівняно із іншими країнами Ради Європи це однаково мало: 4,3%.

Гірша картина - лише в Росії, де немає жодної жінки-посла.

Звіт про представництво жінок в органах влади і політичному житті країн Ради Європи підготувала Комісія гендерної рівності.