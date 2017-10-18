Каталонці зняли вірусне відео, схоже на українське

Копирайт изображения El Pais Image caption Іспанські ЗМІ пишуть, що каталонці скопіювали українське вірусне відео

Протистояння між Каталонією та Мадридом через референдум про незалежність спонукала деяких каталонців звернутися за підтримкою до Європи. Для звернення обрали креативний шлях - через відео у YouTube.

Організація Omnium, яка базується у Барселоні і промотує каталонську культуру, 16 жовтня поширила на YouTube емоційне відео з закликом про допомогу.

Ролик сприинив хвилю обурення серед користувачів соцмереж, які назвали його "пропагандою" і познущалися над його драматичністю. Тим часом газети помітили велику схожість з відеороликом, знятим в Україні під час "Євромайдану" у 2014 році.

Відео під назвою "Допоможи Каталонії, врятуй Європу" стало вірусним, воно зібрало понад мільйон переглядів за день.

У ньому молода жінка з тремтінням у голосі закликає Європу допомогти Каталонії, "поки не пізно". За її словами, каталонці вийшли на мирні протести, щоби захистити європейські цінності після того, як Мадрид придушив голосування на референдумі.

"Каталонці намагалися голосувати мирно, іспанська поліція використовувала таку силу, яку ніколи раніше не бачили в ЄС", - говорить вона англійською мовою.

"Ми європейські громадяни так само, як ви, і нам потрібна ваша допомога, щоби захищати демократію та свободу. Будь ласка, не відвертайтеся від нас", - заявила жінка.

Копирайт изображения Omnium Cultural YouTube channel Image caption Кадр з відео "Допоможи Каталонії, врятуй Європу"

Розповідь супроводжується драматичною музикою. Також у відео є кадри зіткнень між поліцією та цивільними особами.

Іспанські ЗМІ швидко помітили, що відео схоже на українське під назвою "Ми всі українці", яке зняли під час "Євромайдану" у центрі Києва у лютому 2014 року. У ньому тоді ще активістка Юлія Марушевська - яка після Майдану очолила Одеську митницю - на фоні барикад і палаючих шин говорила, що протестувальники "хочуть бути вільними від диктатури".

Мадридська центристська щоденна газета El Pais заявила, що відео "сповнене фальсифікацій", у ньому йдеться про репресії над каталонцями.

Видання El Periodico, яке базується у Барселоні, опублікувала відео під заголовком "Пропаганда для відділення".

Ліберальна El Confidencial заявила, що кліп зробили, щоби "змусити ЄС вважати, що Іспанія є диктатурою".

"Відео, яке впродовж трьох з половиною хвилин передає погляди щодо незалежності, також, містить різні фальсифікації та неточності щодо того, що трапилося протягом останніх тижнів", - пише видання.

Служба моніторингу ВВС