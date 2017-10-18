Російський суд розгляне позов до Siemens через кримські турбіни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Концерн Siemens просив суд повернути заявику зустрічний позов про постачання турбін.

Арбітражний суд Москви взяв до розгляду зустрічний позов дочірніх структур "Ростех" до концерну Siemens. Вони просять визнати недійсними умови купівлі у німецької компанії газових турбін, які опинилися в анексованому Криму.

Зустрічний позов до Siemens було заявлено на засіданні суду 16 жовтня. Представник концерну виступав проти взяття зустрічного позову до розгляду і просив суд повернути його заявнику. Однак суд вирішив, що зустрічний позов розглядатимуть разом із основним - на засіданні 2 листопада.

Три пункти, що загрожують суверенітету

Як розповіли виданню РБК двоє людей, близьких до однієї зі сторін процесу та знайомі зі змістом зустрічного позову, у першому пункті, який "Ростех" вимагає визнати недійсним, йдеться про те, що кінцевим місцем призначення постачань має бути країна і будмайданчик, де розташований об'єкт будівництва.

У другому пункті, за даними видання, йдеться про те, що турбіни Siemens можуть бути використані тільки на енергоблоках, підімкнених до мереж Краснодарського краю.

Відповідно до третього пункту, постачальник не зобов'язаний виконувати умови контракту, якщо його ускладнюють обмеження, що випливають з різних санкцій, зокрема запроваджених ЄС і США, через які постачальника можуть оштрафувати.

За словами співрозмовників РБК, Siemens вніс до контракту контракт всі три пункти, щоб не допустити переміщення обладнання до Криму і навіть розіслав покупцям лист з таким роз'ясненням.

Цими пунктами німецький концерн хотів змусити російські компанії виконувати санкції Євросоюзу, що прямо загрожує суверенітету Росії, вважають заявники.

Крім того, як стверджують позивачі, три зазначених пункти порушують один із принципів російської конституції - єдності економічного простору, який передбачає вільне переміщення товарів всередині країни. Росія вважає Крим своєю територією.

З чого все почалося

Скандал навколо постачань турбін до Криму розгорівся на початку липня. Тоді агентство Reuetrs повідомило про те, що в Криму перебувають газові турбіни, вироблені Siemens. Агентство опублікувало фотографії турбін в порту Севастополя.

Це суперечить санкціям, запровадженим Євросоюзом після анексії Криму: європейським компаніям заборонено постачати на півострів газове обладнання.

У "Технопромекспорт", який будує електростанції в Криму, заявили, що чотири турбіни компанія придбала на вторинному ринку, а потім модернізувала їх на російських заводах.

Міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров при цьому підкреслював, що російська сторона забезпечила максимальну юридичну коректність при використанні технологій Siemens у виробництві турбін для ТЕС в Криму. У турбін є російський сертифікат, зазначав міністр.

Концерн Siemens в свою чергу заявляв, що володіє перевіреною інформацією про те, що турбіни, поставлені до Криму, призначалися для об'єктів у Тамані.

Наприкінці липня в Siemens заявили, що розривають ліцензійну угоду з російськими компаніями щодо постачання обладнання для електростанцій. 4 серпня через скандал з турбінами ЄС запровадив додаткові санкції проти трьох російських компаній і трьох фізичних осіб.

Перші позови

Розривим ліцензійної угоди справа не завершилася. Siemens заявив, що подає позов до двох структур "Ростех" - ВАТ "ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "ВО "Технопромекспорт" - через які оформлювали угоду щодо турбін. У ньому позивач вимагав визнати незаконними дві угоди.

Перший - про постачання семи газотурбінних установок - уклали 10 березня 2015 року "Сіменс Технології газових турбін" (спільне підприємство Siemens і "Силових машин") і ВАТ "Технопромекспорт". Другий - про перепродаж цих турбін ТОВ "Технопромекспорт" - датовано 16 жовтня 2016 року.

За контрактом, умови якого передбачали поділ постачань на два етапи, чотири з семи установок передали замовнику.

11 липня німецький концерн звернувся з позовом до Арбітражного суду. Він вимагав накласти арешт на ці турбіни, проте суд відмовився це зробити.

Як писав журнал Forbes, Siemens вказав у позові, що уклав угоду "через оману", в яку концерн нібито ввело ВАТ "Технопромекспорт".

У Siemens вважають, що дії "дочки" російської держкорпорації були спрямовані на те, щоби під виглядом купівлі турбін для будівництва електростанції на Таманському півострові використовувати їх в анексованому Криму.