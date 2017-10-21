У викраденні дитини в Києві підозрюють сім'ю з Вишгорода

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Двомісячну дитину з дитсадка в Оболонському районі Києва викрала молода сім'я з Вишгорода. Про у своєму Facebook повідомив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

"Нещодавно вони втратили свою дитину і вирішили викрасти чужого малюка", - написав він і уточнив, що жінці, яку підозрюють у викраденні, 20 років.

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Раніше пан Кулеба заявив, що підозрювану затримали. Дитину обстежили медики.

Нацполіція у своєму Facebook із посиланням на голову МВС Арсена Авакова повідомила, що з дитиною все гаразд. Нацполіція також повідомляє, що затримали обох підозрюваних.

Ввечері у п'ятницю мешканець Києва повідомив Нацполіції, що у дитячому садочку в Оболонському районі Києва у нього викрали двомісячну дитину.

За даними поліції, чоловік із немовлям прийшов забирати старшу доньку із садочка і залишив візок з дитиною під східцями на першому поверсі будівлі. А коли повернувся, у візку дівчинки вже не було.

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Поліція з'ясувала, що підозрювана у викраденні дитини жінка заходила за чоловіком у приміщення дитсадка, а потім вибігла звідти із переносним кошиком з візка.

Про це BBC Україна повідомила прес-секретар Оболонського управління Нацполіції Києва Оксана Ліщук.

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Як повідомила пані Ліщук, чоловік заявив, що підозрювана слідувала за ним від Оболонського ринку, що біля метро Героїв Дніпра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Парі загрожує до 10 років тюрми.