Викрадення немовляти у Києві: жінці повідомили про підозру

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Жінці, яку затримали з викраденою дитиною у столиці, повідомили про підозру. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

"Повідомлено про підозру 20-річній киянці за фактом викрадення 1,5 місячної дівчинки", - зазначили у відомстві.

Прес-секретар анонсувала, що готується клопотання про обрання їй міри запобіжного заходу.

"Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково", - додала пані Максимець.

Правоохоронці досі встановлюють причетність до злочину співмешканця жінки, зазначили у відомстві.

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У п'ятницю двомісячну дитину з дитсадка в Оболонському районі Києва викрала молода сім'я з Вишгорода.

За даними поліції, чоловік із немовлям прийшов забирати старшу доньку із садочка і залишив візок з дитиною під східцями на першому поверсі будівлі. А коли повернувся, у візку дівчинки вже не було.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба уточнив, що жінці, яку підозрюють у викраденні, 20 років.

"Нещодавно вони втратили свою дитину і вирішили викрасти чужого малюка", - написав пан Кулеба.

Раніше він заявив, що підозрювану затримали. Дитину обстежили медики.

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Нацполіція у своєму Facebook із посиланням на голову МВС Арсена Авакова повідомила, що з дитиною все гаразд.

Поліція з'ясувала, що підозрювана у викраденні дитини жінка заходила за чоловіком у приміщення дитсадка, а потім вибігла звідти із переносним кошиком з візка.

Про це BBC Україна повідомила прес-секретар Оболонського управління Нацполіції Києва Оксана Ліщук.

Як повідомила пані Ліщук, чоловік заявив, що підозрювана слідувала за ним від Оболонського ринку, що біля метро Героїв Дніпра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Парі загрожує до 10 років тюрми.