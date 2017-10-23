Суд відправив жінку, яка викрала немовля в Києві, під домашній арешт

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Оболонський районний суд Києва обрав два місяці цілодобового домашнього арешту для викрадачки немовляти. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"20-річній киянці, яка підозрюється у викраденні 1,5-місячної дитини, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, суд повністю задовільнив клопотання прокуратури.

У відомстві нагадали, що дії підозрюваної кваліфікували за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене щодо малолітньої особи. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Причетність співмешканця жінки до злочину перевіряють, додали в прокуратурі.

20 жовтня в Оболонському районі Києва викрали немовля. Батько залишив візок з дитиною у приміщенні дитсадка, коли забирав з групи старшу доньку.

За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили викрадачку дитини.

21 жовтня поліцейські затримали жінку та її співмешканця.