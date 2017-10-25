Сонячна енергія від Tesla почала надходити в Пуерто-Рико

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Підприємець Ілон Маск реалізовує свій план щодо збільшення енергетичних ресурсів у Пуерто-Рико після того, як острів спустошив ураган "Марія".

Компанія пана Маска, Tesla, встановила сонячні батареї та акумулятори у дитячій лікарні в Сан-Хуані - Госпіталі дель Ніно.

Батареї братимуть енергію з панелей, коли бракуватиме сонячного світла.

Tesla повідомила у Twitter, що це "перший з багатьох" подібних проектів, які будуть реалізовані.

Пан Маск також пожертвував 250 тисяч доларів власних грошей на допомогу Пуерто-Рико, де багато людей після негоди все ще залишаються без електроенергії.

Раніше цього місяця співзасновник Tesla запропонував через Twitter допомогти відновити енергетичну інфраструктуру міста.

Тоді губернатор острова Рікардо Росселло відповів: "Поговоримо". Тепер він подякував Tesla за її роботу в лікарні.

Компанія Tesla відома через свої електромобілі, такі як Model S. Однак компанія також розширює свою присутність у секторі відновлюваної енергетики.

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Вона встановила 100-мегаваттові акумулятори в Австралії. А минулого тижня компанія отримала контракт на 160 млн. доларів з виробником вітрогенераторів Vestas на розміщення акумуляторів на новій вітровій електростанції в Австралії.

Ілон Маск досяг успіху в багатьох інноваційних проектах: він також заснував компанію SpaceX, яка розробляє багаторазові ракети для космічних польотів.

Минулого тижня Маск оприлюднив плани зі створення системи пасажирських ракетних перельотів між містами, яка дозволить потрапити з Лондона до Нью-Йорка за півгодини. Також інноватор-мільйонер анонсував експедицію на Марс до 2024 року.