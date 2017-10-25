Нова Зеландія не продаватиме житло іноземцям

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Влада Нової Зеландії готується заборонити купувати вже збудовані будинки іноземцям, аби стримати зростання цін на житло у країні.

Прем'єрка Джасінда Ардерн заявила, що заборону застосовуватимуть тільки до нерезидентів.

Країна наразі переживає кризу доступності житла, яка позбавила багатьох змоги придбати власну оселю.

Ціни зросли впродовж останніх років через низькі відсоткові ставки, обмежений житловий фонд та імміграцію.

Право власності для іноземців та брак житла у великих містах Нової Зеландії були вирішальними питаннями напередодні вересневих виборів, коли консервативна Національна партія закінчила дев'ять років свого правління.

"Ми домовилися про заборону на купівлю існуючих будинків іноземними покупцями", - заявила пані Ардерн у вівторок, а також повідомила про плани скоротити імміграцію та зосередитись на створенні робочих місць.

Обрана прем'єрка раніше назвала капіталізм "явною невдачею", коли йшлося про надання житла для бідних.

Заборону оголосили по тому, як з'явилися побоювання, що іноземці створюють надто великий тиск на інфраструктуру та ціни на житло. Серед головних іноземних покупців нерухомості на ринку Нової Зеландії - китайські інвестори.

Нещодавнє дослідження, проведене компанією Knight Frank, продемонструвало, що щорічне зростання цін на житло в Новій Зеландії склало 10,4%.

Ціни у столиці, Веллінгтон, за рік станом на червень 2017-го зросли на 18,1%. В Окленді, найбільшому місті країни, житло подорожчало на 9,8% за той самий період.

Середня вартість житлової нерухомості в Окленді, за даними Інституту нерухомості Нової Зеландії, становить 845 тисяч доларів.