Віце-прем`єра Австралії звільнили через подвійне громадянство
Вищий суд Австралії визнав, що призначення на посаду віце-прем`єра Барнабі Джойса та чотирьох інших політиків було неправомірним через подвійне громадянство.
"Я поважаю рішення суду", - сказав пан Джойс одразу після оголошення вироку.
Вихід пана Джойса позбавляє уряд абсолютної більшості.
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Барнабі Джойс у серпні відмовився від громадянства Нової Зеландії, але натякнув, що планує брати участь у довиборах.
Інші четверо політиків, щодо яких суд ухвалив таке ж рішення, це - Фіона Неш, Малколм Робертс, Лариса Уотерс і Скотт Ладлам. Їх раніше обрали до Сенату.
Історія з подвійним громадянством захопила Австралію у липні, десятки депутатів були змушені публічно роз'яснити свій статус.