YouTube змінив рекламний алгоритм

Копирайт изображения youtube Image caption Ютюбер Кейзі Нейстат закликав сайт підтримати тих, хто створює відео

YouTube знову змінив спосіб підбору реклами, яку показують на відео.

Ці оновлення з'явилися після того, як у YouTube внесли зміни до системи монетизації відео. Зокрема, все це має припинити показ реклами на відео з екстремістським вмістом.

Раніше деякі популярні блогери почали скаржитися, що нововведення насправді позбавлятимуть їх заробітку.

Завдяки покращеному алгоритму реклама буде в більшої кількості відео, відповіли на це в YouTube.

Більше мільйонів

У квітні та травні цього року компанія YouTube вже змінювала принцип монетизації відео. Це сталося після того, як компанія провела розслідування, яке показало, що реклама великих брендів регулярно з'являється на роликах про расизм або на таких, що стимулюють насильство щодо окремих груп.

Через це багато популярних YouTube блогерів не могли заробляти на рекламі, бо алгоритм позначав їхні відео як такі, що не рекомендуються для перегляду "усією сім'єю"

Блогери із великою аудиторією критикували інтернет-ресурс через ці зміни.

Вони заявляли, що не завжди розуміють критерії, за якими деякі їхні відео не монетизуються.

У відповідь на це у YouTube створили систему, яка дозволить блогерам виявити, чому вони не зароблять на деяких відео.

Також система зможе переглянули рішення про те, чи класифікували ролик справедливо.

У своєму блозі компанія повідомила, що збирала інформацію зі звернень, які надходили протягом останніх декількох місяців: це й дозволило оновити алгоритм, аби класифікувати відео правильно.

"Іншими словами, мільйони нових відео будуть монетизовані повністю", - зазначили в компанії.

Якщо хтось вважатиме, що відео класифікували неправильно, має продовжувати скаржитися, аби алгоритм продовжував удосконалюватися.