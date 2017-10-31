Загибель Окуєвої: життя її чоловіка поза загрозою
Поранений під час нападу на Київщині доброволець Адам Осмаєв перебуває у лікарні, але загрози його життю немає. Його дружина, боєць добровольчого батальйону Київ-2 Аміна Окуєва, напередодні загинула.
Про стан пораненого повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, який приїжджав на місце події поблизу залізничної станції Глеваха Васильківського району. За даними поліції, пан Осмаєв отримав поранення в ногу.
Напад стався ввечері 30 жовтня. Автомобіль, у якому перебувало подружжя, розстріляли з кущів.
Поліція шукає нападників, кількість яких не повідомляє.
У Київській області ввели оперативний план "Перехоплення" та "Сирена". На місці нападу працюють експерти, опитують свідків. Поліція зупиняє і перевіряє автомобілі. Водіїв просять з розумінням ставитися до таких перевірок.
Відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Навмисне вбивство) Кримінального кодексу, пункт 13 "Замовне вбивство".
Речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" уточнив, що подружжя відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.
Хто така Окуєва?
Аміна Окуєва мала українське громадянство. За освітою - медик.
Була помічницею депутата Ігоря Мосійчука та прес-офіцером батальйону імені Джохара Дудаєва.
За віросповіданням пані Окуєва була мусульманкою і носила хіджаб.
Під час подій на Майдані Незалежності працювала в медичному наметі.
Напад на Осмаєва
На подружжя вже вчиняли замах у червні цього року. Тоді Аміна Окуєва, яка була поруч із чоловіком під час замаху, поранила нападника із особистої зброї. І його, і пана Осмаєва доправили до лікарні.
Згодом підозрюваного у замаху арештували на 60 діб без права застави.
Головною версією замаху на Осмаєва у МВС назвали помсту за його патріотичну позицію.
Ще однією версією, яку не відкидали правоохоронці, був "чеченський слід", а також "замовне вбивство, підготовлене російськими спецслужбами", заявляв тоді пан Геращенко.
Свого часу Адама Осмаєва, який є уродженцем Чечні, звинувачували у підготовці замаху на Володимира Путіна і голови Чечні Рамзана Кадирова.
18 листопада 2014 року Приморський суд Одеси звільнив його з-під варти у зв'язку із завершенням терміну покарання.