Радник Трампа брехав про зв'язки з Росією

Копирайт изображения Twitter/@GeorgePapa19 Image caption За словами Пападопулоса, йому сказали, що у росіян є "бруд" на Гілларі Клінтон

Радник передвиборчого штабу Дональда Трампа Джордж Пападопулос визнав, що брехав ФБР про час своїх зустрічей з імовірними посередниками, що працювали в інтересах Росії. Про це свідчать опубліковані судові документи.

За ними, Джордж Пападополус визнав, що ці переговори відбулися у час, коли він працював на пана Трампа, а не раніше.

За його словами, йому сказали, що росіяни мали "компромат" на Гілларі Клінтон.

Коли його допитувало ФБР у січні цього року, він казав, що зустрічався з двома людьми, пов'язаними з Росією перед тим, як приєднатися до штабу Трампа.

Звинувачення проти пана Пападопулоса стали першими з тих, які висунув спецпрокурор Роберт Мюллер, що розслідує імовірні зв'язки між Росією та передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Пан Падопоулос - міжнародний адвокат з питань енергетики із Чикаго. Він був досить близьким до тодішнього кандидата у президенти Дональда Трампа, оскільки навіть з'явився на фотографії команди Трампа (третій зліва), яку той опублікував у своєму Twitter 1 квітня 2016 року.

Однією з тих, із ким зустрічався Пападопулос, була росіянка, яка, імовірно, мала зв'язки із російськими високопосадовцями, ідеться у документах.

Ім'я іншої людини не назване. Це - професор з Лондона, який, як сказано у документах, мав "істотні зв'язки з російськими урядовцями".

Він нібито мав контакти в російському уряді і знав, що росіяни мають "багато бруду на Гілларі Клінтон - можливо тисячі електронних листів".

Звинувачення проти Манафорта

Ім'я колишнього голови виборчого штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта жодного разу не назване в судових документах. Однак протягом того часу, про який іде мова в матеріалах команди Мюллера, саме Манафорт очолював виборчу кампанію Трампа.

Напередодні стало відомо, що ФБР звинуватило пана Манафорта і його молодшого партнера Річарда Гейтса в змові проти США, відмиванні грошей, несплаті податків - за старою справою, яка, здавалося б, ніяк не пов'язана з російським розслідуванням.

У звинуваченні окремо вказано, що з 2006 до 2015 року Пол Манафорт як консультант та лобіст працював незареєстрованим представником Партії регіонів, Віктора Януковича та "Опозиційного блоку".

Так він заробив десятки мільйонів доларів, з яких не сплатив податків у США.

У понеділок Манафорт і Гейтс з'явилися у вашингтонському суді, відкинувши звинувачення.

Їх помістили під домашній арешт.