Кевіна Спейсі звинуватили у домаганнях ще кілька чоловіків

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Проти американського актора Кевіна Спейсі висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях.

Американський кінорежисер Тоні Монтана стверджує, що пан Спейсі залицявся до нього в барі у Лос-Анджелесі в 2003 році. За словами пана Монтани, після того як пан Спейсі спробував схопити його за пах, той потім півроку страждав від посттравматичного стресового розладу.

Раніше відомий актор Ентоні Рапп заявив, що Кевін Спейсі намагався спокусити його у 14 років. Пан Спейсі сказав, що не пам'ятає цієї зустрічі і що звинувачення, які пролунали, жахають його

В інтерв'ю сайту Radar Online Тоні Монтана розповів, що зустрівся зі Спейсі в барі "Коронет" у Лос-Анджелесі, коли йому було біля 30 років. За його словами, він був вимушений відштовхнути руку пана Спейсі і вийти з бару. Однак, коли пан Монтана пішов до туалету, актор пішов за ним.

Інциденти за участю пана Спейсі відбувалися, як стверджується, також і в Британії з 2004 по 2015 роки, коли він був художнім керівником театру Old Week у Лондоні.

Мексиканський актор Роберто Кавазос, який грав у цьому театрі, стверджує, що пан Спейсі регулярно "полював" на молодих акторів у театрі. За його словами, здавалося, що художній керівник постійно нишпорить театром і шукає чергову жертву.

"Схоже, що досить було просто бути чоловіком до 30 років, щоб Спейсі поклав на тебе око і без жодних проблем міг дозволити собі тебе помацати", - написав він у Facebook.

За його словами, він двічі відбивався від "неприємних" загравань з боку пана Спейсі.

Image caption Спейсі нібито постійно полював на молодих акторів-чоловіків у театрі Old Week

"Є чимало акторів, у яких є своя історія відносин зі Спейсі", - говорить пан Кавазос.

Театр Old Week відкрив конфіденційну гарячу лінію для приймання скарг про домагання від усіх, хто будь-коли був пов'язаний із театром, якому біля 200 років.

"Пом'ятий і трохи дивакуватий"

Крім того, ще один британець заявив, що в 2010 році пан Спейсі оголявся перед ним у готелі, де той працював, коли йому було 19. В інтерв'ю газеті Sun він розповів, що актор роздягнувся перед ним і показав свій статевий орган зі словами: "Дивись, який великий", - і намагався змусити його доторкнутися до нього.

Колишній бармен Деніел Біл стверджує, що після цього пан Спейсі кликав його до себе в номер, але той відсахнувся від домагань актора. За його словами, пан Спейсі подарував йому свій годинник за п'ять тисяч фунтів того ж вечора, а через кілька тижнів подзвонив, аби запросити на зустріч.

Копирайт изображения Roberto Cavazos Image caption Актор Роберто Кавазос заявив, що в театральному світі сексуальні домагання - звична справа

"Напевно, це можна назвати спокушанням. Він точнісінько повторював свій персонаж у "Картковому будинку" - такий ж пом'ятий і трохи дивакуватий", - розповів в інтерв'ю газеті Біл.

BBC також дізналася про звинувачення у сексуальних домаганнях, із якими виступив ще один житель Британії, який не захотів назвати своє ім'я. За його словами, актор волочився за ним у 1980-х. Він познайомився зі Спейсі в акторському навчальному закладі, коли йому було 17 років, і той запросив його до себе до Нью-Йорка.

Ця людина, який просила називати себе Джоном, розповів в ефірі BBC, що заснув у будинку пана Спейсі на його канапі, але прокинувся від того, що актор лежав на ньому у білизні.

Джон, який досі працює у сфері розваг, каже, що пан Спейсі став чіплятися до нього і другої ночі, яку вони проводили разом. "Я розплакався, бо ніяк не міг висловити почуттів, які мене охоплювали. Я був наляканий...Треба віддати йому належне, він відступив, і ми заснули".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кевін Спейсі отримав Оскара у 2000 році за головну роль у фільмі "Краса по-американськи"

Джон каже, що ані він, ані пан Спейсі нічого не пили тоді. "Він поводився або вкрай нерозумно, або дуже нахабно, або й те, й інше".

Джон нічого не сказав тоді батькам та правоохоронцям, хоча згодом розповів цю історію друзям.

BBC звернулася до представників актора з проханням прокоментувати звинувачення, що пролунали.

Водночас роботу над шостим сезоном серіалу "Картковий будинок" припинили. Сезон мав стати останнім, але робота над ним вели до останнього.

Пан Спейсі також не отримає спеціальну премію "Еммі", церемонія вручення якої мала відбутися у грудні. У заяві Міжнародної телевізійної академії йдеться, що премію відкликають через нещодавні події.