Із грудня українці зможуть їздити до ОАЕ без віз - Порошенко
Наступного місяця запрацює безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за результатами свого візиту до ОАЕ.
"Уже в грудні місяці вступить у силу нота про скасування віз для українців, які планують відвідати ОАЕ", - йдеться на офіційній сторінці пана Порошенка у Facebook.
Меморандум про безвізовий режим підписали за результатами переговорів українського президента та прем'єр-міністра ОАЕ.
Напередодні пан Порошенко відвідував Саудівську Аравію і за результатами цього візиту повідомив про спрощення візового режиму з цією країною.
Він зазначив, що під час зустрічі з королем Саудівської Аравії зокрема домовився про зниження розміру плати за візи.