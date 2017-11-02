Із грудня українці зможуть їздити до ОАЕ без віз - Порошенко

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Меморандум про безвізовий режим підписали за результатами переговорів українського президента та прем'єр-міністра ОАЕ шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума

Наступного місяця запрацює безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за результатами свого візиту до ОАЕ.

"Уже в грудні місяці вступить у силу нота про скасування віз для українців, які планують відвідати ОАЕ", - йдеться на офіційній сторінці пана Порошенка у Facebook.

Меморандум про безвізовий режим підписали за результатами переговорів українського президента та прем'єр-міністра ОАЕ.

Напередодні пан Порошенко відвідував Саудівську Аравію і за результатами цього візиту повідомив про спрощення візового режиму з цією країною.

Він зазначив, що під час зустрічі з королем Саудівської Аравії зокрема домовився про зниження розміру плати за візи.