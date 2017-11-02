Tesla має проблеми із Model 3

Копирайт изображения Tesla Image caption Tesla затримує виробництво Model 3 на кілька місяців

Компанія Tesla відклала виробництво нової Model 3 і визнала, що відстає від плану вже на кілька місяців.

У Tesla заявили, що до початку 2018 року не зможуть випускати обіцяні 5 000 щотижня.

Виробництво нової моделі відклали, коли стало відомо, що компанія переживає найбільшу квартальну втрату - акції впали на більше ніж 5%.

За три місяці до 30 вересня чисті збитки компанії склали 619 млн. доларів, що майже вдвічі більше, ніж у попередньому кварталі.

Рік тому компанія отримала прибуток на 21,9 млн. доларів.

Збитки були вищі, ніж зазвичай, оскільки Tesla була зосереджена на виробництві седана Model 3.

Копирайт изображения Tesla Image caption У Tesla заявили, що до початку 2018 року не зможуть випускати обіцяні 5 000 щотижня

У компанії сподіваються привабити покупців ціною - нова модель Tesla коштує 35 000, що вдвічі дешевше за Model S.

Tesla заявляє, що у третьому кварталі цього року виробила лише 260 автомобілів Model 3, натомість планувала 1 500.

У своїй заяві компанія повідомила, що продовжує долати складнощі на шляху виробництва Model 3.

Компанія пояснила, що через проблеми, що виникають під час виробництва, складно передбачити, скільки часу піде на їх вирішення.

У чому затримка?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник Tesla Ілон Маск сказав, що був "справді пригнічений" через уповільнене виробництво нової моделі

Tesla каже, що виробництво затримується через проблеми Gigafactory в Неваді, де збирають акумуляторні модулі автомобілей. Тому частину виробничого алгоритму потрібно змінити.

"Я був справді пригнічений приблизно три-чотири тижні тому", - розповідає керівник компанії Ілон Макс. Але він додав, що зараз налаштований оптимістично, оскільки стало зрозуміло, які зміни потрібні.