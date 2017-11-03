Мальта: на похорон журналістки не пустили урядовців

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Емоційне прощання з убитою журналісткою

На Мальті кілька сотень людей узяли участь у похороні журналістки, яка загинула у вибуху замінованого автомобіля минулого місяця.

Натовп оплесками віддав шану труні Дафни Каруани Галіції, яку привезли на церемонію прощання в церкву міста Моста.

53-річна журналістка-розслідувачка була відома своїм блогом, у якому викривала корупцію в найвищих політичних колах Мальти.

Її родина заборонила участь у похороні лідерам Мальти.

ЄС закликав мальтійську владу знайти варварів-убивць журналістки.

У розслідувані вбивства допомагають міжнаролдні ексчперти, зокрема ФБР.

Уряд Мальти пропонує €1 млн винагороди за інформацію про вбивство, що сталося 16 жовтня.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сини журналістки несли труну

Копирайт изображения Reuters Image caption Біля церкви лунали заклики з вимогами справедливості