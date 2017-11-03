Мальта: на похорон журналістки не пустили урядовців
На Мальті кілька сотень людей узяли участь у похороні журналістки, яка загинула у вибуху замінованого автомобіля минулого місяця.
Натовп оплесками віддав шану труні Дафни Каруани Галіції, яку привезли на церемонію прощання в церкву міста Моста.
53-річна журналістка-розслідувачка була відома своїм блогом, у якому викривала корупцію в найвищих політичних колах Мальти.
Її родина заборонила участь у похороні лідерам Мальти.
ЄС закликав мальтійську владу знайти варварів-убивць журналістки.
У розслідувані вбивства допомагають міжнаролдні ексчперти, зокрема ФБР.
Уряд Мальти пропонує €1 млн винагороди за інформацію про вбивство, що сталося 16 жовтня.