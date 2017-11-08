Фото охопленого полум'ям слоненяти отримало премію Sanctuary

Копирайт изображения Biplab Hazra/Sanctuary Wildlife Photography Awards Image caption Слони рятувалися втечею від натовпу людей

Фотографія двох слонів, які тікають від натовпу людей, що підпалили тварин, перемогло на конкурсі знімків дикої природи журналу Sanctuary.

(Обережно: повна версія фото буде нижче та може викликати тривогу)

На фотографію потрапило охоплене полум'ям слоненя та доросла тварина, які рятувались втечею в Індії.

Оголошуючи нагороду, журнал Sanctuary написав - "такий вид знущання … є рутиною".

Знімок зробили у Західній Бенгалії, де конфлікти між людьми та слонами є звичними.

За словами фотографа, після атаки слоненяті вдалося "якимось чином вижити".

Ця частина Індії часто потрапляє у новини через загибель людей у сутичках зі слонами.

Під час такої ж сутички зробили і це фото. Натовп розлючених чоловіків кидав у двох тварин "полум'яними смоляними кулями", розповів автор фото Біплаб Газра.

Він згадує, що, втікаючи, слоненя "розгублено кричало".

"Для цих розумних, соціальних тварин, які гуляли континентом століттями, тут і зараз настало пекло", - додав він.

Фотографія привернула багато уваги у соціальних мережах.

Мешканець регіону Банкура Майнак Мазумдер прокоментував, що селяни відповідальні за "масштабні знищення місць проживання слонів", а слони піддаються "жахливим утискам та знущанням".

Проте, за його словами, слони також "творять безлад", знищуючи сільськогосподарські угіддя та ферми, а також "вбивають невинних людей".

Копирайт изображения Biplab Hazra/Sanctuary Wildlife Photography Awards Image caption Це одна з 27 фотографій, які відзначили премією Sanctuary Wildlife Photography Awards

Фото Біплаба Газри