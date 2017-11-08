Проти Спейсі висунули нові звинувачення у домаганнях

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Актору Кевіну Спейсі висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях. З'явилися заяви від нових людей, які стверджують, що постраждали від відомого актора.

Йдеться про час, починаючи з середини 1980-х років до 2016 року.

ВВС звернулась за коментарем до пана Спейсі.

У середу колишня телеведуча новин Хезер Анру розповіла, що актор домагався її сина. На прес-конференції у Бостоні жінка заявила, що Кевін Спейсі чіплявся до її 18-річного сина у барі у місті Нантакет, Массачусетс.

Колишня телеведуча розповіла, що актор купив її сину-підлітку алкоголь, а після того, як напоїв його, засунув руку у штани і схопив його за геніталії.

Жінка розповіла, що актор запросив її сина на вечірку, але він втік з бару. За її словами, зараз триває розслідування.

"Як вам не соромно за те, що ви зробили моєму сину. Ваші дії є кримінальними", - заявила пані Анру у сльозах.

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Найпершим проти Спейсі виступив актор Ентоні Рапп. Він заявив, що Кевін Спейсі намагався спокусити його у 14 років. Пан Спейсі сказав, що не пам'ятає цієї зустрічі і що звинувачення, які пролунали, жахають його. Після цього Кевіна Спейсі звинуватили у домаганнях ще кілька чоловіків.

3 листопада поліція у Великій Британії підтвердила, що розслідує ймовірне домагання до чоловіка 2008 року. Пан Спейсі сказав, що шукає лікування після того, як він зіткнувся зі звинуваченнями,

З тих пір проти Спейсі виступили ще більше людей.

Бармен Кріс Ніксон з Белфасту, Північна Ірландія, заявив, що у 2007 році пан Спейсі схопив його на вечірці. "Кевін Спейсі сів поруч зі мною на дивані, а потім схопив мене за член", - розповів він.

Image caption Бармен Кріс Ніксон каже, що раніше боявся говорити

Пізніше, коли пан Ніксон був у підвалі бару, де він працював, актор з'явився за його спиною, схопив за пояс і запропонував "залагодити справу".

"Я не хотів скандалу, бо він був клієнтом, я не хотів бути звільненим", - розповів бармен, який пояснив, що не розповідав про цей випадок нікому, доки не почув історію Ентоні Раппа.

Тим часом американський кінорежисер розповів ВВС, що теж зазнав сексуальних домагань від Кевіна Спейсі. Чоловік, якому зараз 44 роки, каже, що Спейсі чіплявся до нього, коли йому було 22 і він працював молодшим членом знімальної групи. Чоловік, який не захотів розголошувати своє ім'я, розповів, що це сталося під час зйомок фільму "Альбіно Алігатор" у 1995 році.

За його словами, Кевін Спейсі масажував йому плечі і шию, торкався його стегна. "Я почувався у пастці. Я зазнав сексуального переслідування" , - зізнався чоловік. За його словами, він не хотів розвідати раніше про це через той вплив, який Кевін Спейсі має у Голлівуді. Він почав говорити після того, як почув заяву Ентоні Раппа.

Одна жінка розповіла ВВС, що страждала на депресію після зустрічі з Спейсі. Кейт Едвардс, яка зараз викладає мистецтво у Лондоні, звинуватила актора у домаганні, коли вона була асистенткою шоу на Бродвеї "Довгий день переходить у ніч" у 1986 році.

Копирайт изображения KATE EDWARDS Image caption Кейт Едвардс друга зліва у задньому ряду. Фото групи шоу "Довгий день переходить у ніч"

Пані Едвардс, якій тоді було 17, каже, що актор запросив її на вечірку у його квартиру. Коли вона приїхала, там нікого не було. Вона каже, що поцілувала пана Спейсі, але потім відчула дискомфорт і запитала, коли приїде решта гостей.

"Я відчувала, що на мене тиснуть. Стало цілком зрозуміло, що його ціллю був секс зі мною", - каже жінка.

"Він заявив, щоб я знайшла вихід сама. Я відчула себе присоромленою", - розповідає жінка.

Вона розповіла, що після цієї зустрічі з актором у неї почалась депресія, вона набрала вагу і не змогла продовжувати роботу у шоу.

Пані Едвардс заявила, що її послання до Кевіна Спейсі є наступним: "Я хочу, щоб ви знали, що ви зробили мені боляче, це впливало на мене усі ці роки. Те, що ви зробили мені і іншим молодим людям, це неприйнятно", - заявила вона.