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У четвер увечері дві центральні станції київського метро закривали через анонімні дзвінки про мінування.

Станом на 19:00 обидві - і "Хрещатик", і "Палац спорту" - вже працюють.

Їх перевірили і небезпечних предметів не виявили, кажуть у прес-службі метрополітену.

У поліції повідомили, що повідомлень про закладення вибухівки було три.

"Невідомий чоловік подзвонив і сказав про замінування станції метро "Палац спорту", всієї Святошинсько-Броварської лінії (метро. - Ред.)та наметового містечка на площі Майдан Незалежності", - сказано на сайті київської поліції.

Близько 400 людей через це евакуювали. На місце події виїхали поліція, експерти-вибухотехніки та кінологи.

Поліція шукає чоловіка, який дзвонив, та вирішує, чи відкривати кримінальну справу.

За українськими законами, особам, які хибно повідомляють про мінування, може загрожувати в'язниця.

На станціях "Хрещатик" і "Палац спорту" можна пересісти на інші лінії метро, тож вони є дуже завантаженими.