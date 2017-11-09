У Німеччині медбрат "убив принаймні 100"

Копирайт изображения AFP Image caption Нільс Г. ховається за паперами, чекаючи вердикту суду, 2015 рік

У Німеччині токсикологічна експертиза виявила, що колишній медбрат, який працював у двох лікарнях, заподіяв смерть принаймні 100 людям, кажуть прокурори.

Детективи переконані, що Нільс Геґель, який відбуває довічне ув'язнення за два вбивства, систематично робив своїм пацієнтам ін'єкції смертельних доз препарату від хвороб серця.

Він намагався вразити своїх колег, повернувши хворим здоров'я, але багато з них померли.

Нові звинувачення йому мають пред'явити наступного року.

Прокуратура стверджує, що Геґель убив 38 пацієнтів в лікарні Ольденбурга і 62 у Дельменгорсті на півночі Німеччини.

Звинувачення стосуються його роботи в період між 1999 і 2005 роками.

Слідчі кажуть, що він міг убити ще більше людей, але багатьох його ймовірних жертв кремували.

Якщо його визнають винним у цих смертях, він стане найгіршим за повоєнну історію Німеччини серійним убивцею.

Розслідування в цій справі розширили після того, як він на суді в 2015 році визнав, що вбив до 30 людей. Тоді його визнали винним у двох убивствах, двох замахах на життя і в заподіянні шкоди пацієнтам.

Слідчі ексгумували останки 130 людей, щоб знайти сліди препарату, який міг спричинити колапс серцево-судинної системи хворих.

Вони також дослідили історії хвороби в лікарнях, де він працював.

У лікарні Ольденбурга є статистика, яка свідчить, що коли Геґель був на чергуванні, то смертність зростала, пише видання Der Spiegel (німецькою)

Однак він отримав позитивні характеристики і переїхав на роботу в місто Дельменгорст, де теж люди почали частіше помирати на його змінах.