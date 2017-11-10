YouTube обмежить доступ до моторошних дитячих відео

Копирайт изображения YouTube: Kids Fun TV Image caption В одному з фільмів Свинці Пеппі виривали зуби

YouTube обмежить доступ до відео, у яких популярні дитячі персонажі змальовані в сценах насильства чи сексу, якщо глядачі надішлють свої скарги на це.

Минулого тижня письменник Джеймс Бридл у своєму блозі наголосив, що ресурс YouTube заполонили дивні і непристойні відео, розраховані на дітей.

Веб-сайт каже, що вже зараз не дозволяє таким відео заробляти на рекламі.

YouTube заявив, що до його команди модераторів "входять батьки, які налаштовані на поліпшення наших додатків і хочуть усе зробити правильно".

Однак критики каналу твердять, що YouTube робить недостатньо, якщо чекає, щоби саме глядачі поскаржилися на неналежний зміст відеороликів.

"Щось не те"

Проблема того, що продюсери відео широко застосовують популярних персонажів на кшталт Пеппи для продукування насильницького чи сексуально забарвленого контенту, не нова.

Однак, як пише в своєму блозі Джеймс Бридл, вона набагато глибша у "кролячій норі" дитячого сегменту YouTube.

Він наводить багато прикладів відео, призначених для дітей, які, хоч і не були відкрито насильницькими або сексуальними, однак були моторошними, тривожними чи з інших причин не надавалися для перегляду дітьми.

Часто складалося враження, що такі відео генеруються алгоритмами для максимального використання популярних трендів.

Копирайт изображения YouTube: Animals For Kids Image caption В одному з таких кліпів Людина-павук і Ельза стріляють з кулеметів

У багатьох використано популярних персонажів на зразок Людини-павука чи принцеси Ельзи, і вони отримують мільйони переглядів.

"Хтось чи щось, або поєднання людей і речей використовує YouTube, щоб систематично залякувати, травмувати дітей і чинити над ними наругу. Цей процес автоматизований і масштабний", - написав він.

YouTube каже, що вже перекриває таким відео доступ до рекламних коштів, якщо отримує скарги, бо це робить їхнє продукування менш привабливим.

Однак багато таких відео і далі містять рекламні оголошення, бо глядачі не скаржаться на них.

Тепер YouTube обіцяє обмежувати доступ за віком до таких відео, щоб їх не могли побачити ті, кому немає 18 років.