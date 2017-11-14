Держлісагентство розслідує можливий відстріл рисі лісничим

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рись у харківському зоопарку. у дикій природі в Україні вони зустрічаються рідко

Державне агентство лісових ресурсів почало службове розслідування щодо можливого відстрілу тварин, занесених до "Червоної книги України", лісничим на Закарпатті.

Про це в агентстві повідомили у відповідь на запит ВВС Україна.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у спільноті "Небайдужа Рахівщина" на Facebook, нібито лісничий Устеріцького лісництва держпідприємства "Рахівське ЛДГ" разом із сином полювали на рись та тетерука. До повідомлення додані фото, на яких видно чоловіків зі зброєю і вбитими тваринами й птахами.

Обидва види перебувають на межі зникнення в Україні.

"Незаконний відстріл тварин є злочином, за який передбачена відповідальність, зокрема, за вбивство червонокнижних видів тварин передбачена кримінальна відповідальність", - зазначили в агентстві.

"Держлісагентство жорстко засуджує будь-які подібні дії, особливо, якщо вони могли бути вчинені працівниками лісової галузі України", - додали у повідомленні.

Там підтвердили, що згаданий у публікації чоловік дійсно працює у лісництві, і на час проведення службового розслідування його відсторонили від виконання посадових обов'язків.

"У разі підтвердження інформації будуть вжиті відповідні заходи", - додали у Держлісагентстві і пообіцяли повідомити про результати перевірки.

Рись в Україні зустрічається в Карпатах та на Поліссі. Згідно з "Червною книгою", у першому регіоні чисельність її популяції оцінюють у 350-400 особин, у другому - до 80-90.

Однією з причин зникнення виду є браконьєрський відстріл.

Щодо тетерука, то в Україні поширений лиш один його вид - на Поліссі, у Карпатах, а також на півночі лісостепової смуги. Найбільше - у Житомирській області.

На початку 1970-их років Україні нараховували більше 66 тисяч цих птахів, однак до 2007-го їх залишилося трохи більше 13 тисяч.

Обидва види охороняє не лише українське, а й європейське законодавство.

Нещодавно в Україні обговорювали відновлення дозволу на полювання на лосів, популяція яких також суттєво зменшилася.

Також в українських містах провели марші за права тварин.