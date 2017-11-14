У школі в Каліфорнії спалахнула стрілянина - є загиблі

Копирайт изображения @chicagotribune Image caption На місці інциденту працюють 100 правоохоронців, повідомив місцевий шериф

Щонайменше четверо людей загинули і семеро зазнали поранень унаслідок стрілянини в початковій школі на півночі американського штату Каліфорнія.

Інцидент стався у вівторок вранці в околицях ранчо Техама. Невідомий відкрив стрілянину біля свого будинку, а потім перемістився на територію початкової школи.

За словами місцевого жителя, він знав нападника, йому було близько 50 років. "Останнім часом він багато практикувався в стрільбі, відстрілював величезну кількість магазинів з патронами", - розповів він журналістам.

За словами чоловіка, він звернувся в поліцію і розповів про дивну поведінку сусіда, який ще й погрожував людям на ранчо вбивством. Поліція поки не коментує це свідчення.

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За попередніми даними, нападник убитий. Як повідомляють місцеві ЗМІ, він мав при собі напівавтоматичну гвинтівку і два пістолети.

Ранчо Техама міститься у віддаленій місцевості за 160 км від міста Сакраменто.

На початку листопада стрілянина в церкві Техасу забрала життя понад 20 осіб.