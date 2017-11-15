Швачки Zara пришивали скарги до одягу

Image caption Хештег #BravoIscileriIcinAdalet означає "Правосуддя для працівників Bravo", співробітникам якої на заплатили за роботу

Швачки із Zara у Туреччині пришили записки до одягу із проханням виплатити їм зарплати, а потім запустили акцію у соцмережах.

"Я пошила цю річ для вас, але мені за неї не заплатили", - написано на бірках, які покупці знайшли у кишенях джинсів та піджаків.

Записки залишили працівники місцевої компанії Bravo Tekstil, які шили одяг для Zara та інших великих міжнародних брендів, як Next і Mango.

Коли Bravo Tekstil збанкрутувала в липні 2016 року, людям не виплатили зарплату за три місяці та вихідну допомогу.

"Одного ранку ми прийшли на роботу, а фірми вже не було. Вікна закриті, а наш бос зник", - розповіла кореспонденту BBC в Стамбулі Філіз Тутья, одна із працівниць Bravo Tekstil.

За її словами, вони почали кампанію із записками, бо у них не було іншого вибору.

Копирайт изображения Alamy Image caption Співробітники швейного цеху у Туреччині попросили Zara виплатити їм компенсацію

Ще один працівник Бетул Сахін сказав, що багатьом співробітникам довелося відкласти весілля через брак коштів, а хтось не може підготувати дитину до школи.

Від початку кампанії тисячі людей підтримали цих людей у соцмережах, використовуючи хештег #BravoIscileriIcinAdalet, що означає "Правосуддя для працівників Bravo".

Інтернет-петицію, у якій вимагають виплатити зарплатню працівникам, вже підписали понад 270 тисяч людей.

У компанії Inditex, яка керує Zara повідомили, що виплатили Bravo Tekstil гроші, але вони "не дійшли до кишень працівників".

Там також заявили, що створили фонд у 210 тисяч євро для тих, хто потребує допомоги.

Один із менеджерів Inditex у Туреччині Мурат Аккун заявив, що подібне ставлення до працівників є "несправедливим", але вони свої зобов'язання виконали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Записки знайшли в різних магазинах Zara в Стамбулі

"І це не ми, а місцева фірма і її бос спричинив ці неприємності. Він уникнув справедливості. Турецький суд має знайти цю людину і змусити її заплатити все, що він заборгував".

Повідомлення знайшли в різних магазинах Zara в Стамбулі.

У заяві Zara сказано, що "негайно вживатимуть заходів, аби спробувати допомогти працівникам у цій несправедливій ситуації", і що Inditex докладатиме зусиль, аби допомогти працівникам.

Представник профспілки працівників компанії DISK Tekstil наголошують: якщо Inditex не компенсує всіх витрат, протест продовжать.

Вони зазначають, що Zara каже усьому світу, що несе відповідальність за кожного працівника, але пропонований ними фонд "покриває лише чверть збитків".

Компанія Inditex розташована в Іспанії. Вона є одним із найбільших ритейлерів одягу в світі і нараховує 7405 магазинів та 162 тис. працівників.

Бренд Zara уже звинувачували в експлуатації сирійських біженців.

Група Inditex пообіцяла розслідувати подібні інциденти та посилити контроль за виробництвом.