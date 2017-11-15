Швачки Zara пришивали скарги до одягу
Швачки із Zara у Туреччині пришили записки до одягу із проханням виплатити їм зарплати, а потім запустили акцію у соцмережах.
"Я пошила цю річ для вас, але мені за неї не заплатили", - написано на бірках, які покупці знайшли у кишенях джинсів та піджаків.
Записки залишили працівники місцевої компанії Bravo Tekstil, які шили одяг для Zara та інших великих міжнародних брендів, як Next і Mango.
Коли Bravo Tekstil збанкрутувала в липні 2016 року, людям не виплатили зарплату за три місяці та вихідну допомогу.
"Одного ранку ми прийшли на роботу, а фірми вже не було. Вікна закриті, а наш бос зник", - розповіла кореспонденту BBC в Стамбулі Філіз Тутья, одна із працівниць Bravo Tekstil.
За її словами, вони почали кампанію із записками, бо у них не було іншого вибору.
Ще один працівник Бетул Сахін сказав, що багатьом співробітникам довелося відкласти весілля через брак коштів, а хтось не може підготувати дитину до школи.
Від початку кампанії тисячі людей підтримали цих людей у соцмережах, використовуючи хештег #BravoIscileriIcinAdalet, що означає "Правосуддя для працівників Bravo".
Інтернет-петицію, у якій вимагають виплатити зарплатню працівникам, вже підписали понад 270 тисяч людей.
У компанії Inditex, яка керує Zara повідомили, що виплатили Bravo Tekstil гроші, але вони "не дійшли до кишень працівників".
Там також заявили, що створили фонд у 210 тисяч євро для тих, хто потребує допомоги.
Один із менеджерів Inditex у Туреччині Мурат Аккун заявив, що подібне ставлення до працівників є "несправедливим", але вони свої зобов'язання виконали.
"І це не ми, а місцева фірма і її бос спричинив ці неприємності. Він уникнув справедливості. Турецький суд має знайти цю людину і змусити її заплатити все, що він заборгував".
Повідомлення знайшли в різних магазинах Zara в Стамбулі.
У заяві Zara сказано, що "негайно вживатимуть заходів, аби спробувати допомогти працівникам у цій несправедливій ситуації", і що Inditex докладатиме зусиль, аби допомогти працівникам.
Представник профспілки працівників компанії DISK Tekstil наголошують: якщо Inditex не компенсує всіх витрат, протест продовжать.
Вони зазначають, що Zara каже усьому світу, що несе відповідальність за кожного працівника, але пропонований ними фонд "покриває лише чверть збитків".
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Компанія Inditex розташована в Іспанії. Вона є одним із найбільших ритейлерів одягу в світі і нараховує 7405 магазинів та 162 тис. працівників.
Бренд Zara уже звинувачували в експлуатації сирійських біженців.
Група Inditex пообіцяла розслідувати подібні інциденти та посилити контроль за виробництвом.