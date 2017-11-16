Транзит російського газу до Європи через Україну є найбільшим за 7 років

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Україна станом на 13 листопада 2017 року транспортувала до Європи понад 80 млрд кубометрів російського газу. Це найбільші обсяги за останні сім років, повідомляє оператор української газотранспортної системи.

При цьому вже два роки - з кінця листопада 2015 - Україна не купує російський газ для своїх потреб. Сім років тому, у 2010, Україна імпортувала з Росії майже 36,5 млрд кубометрів газу на близько 13 млрд доларів і була серед найбільших споживачів російського газу.

Згідно із повідомленням "Укртрансгазу", від початку року до 13 листопада транзит російського газу склав 80,8 млрд кубометрів.

При цьому за весь минулий рік територією України транспортували 82,2 млрд кубів російського газу, а за 2016 рік - 68,8 млрд кубів.

Найбільші обсяги припали на зиму. Наприклад, у січні транзит сягнув майже 9 млрд кубів.

Крім того, транзит зріс і тоді, коли газогін "Північний потік" став на ремонт у серпні і вересні. За ці два місяці транспортували 17,2 млрд кубів газу.

Керівництво російського "Газпрому" заявляло про плани взагалі відмовитися від транзиту через Україну після 2019 року, коли завершиться термін контракту, підписаного з українським "Нафтогазом" у січні 2009 року.

Нині умови цього контракту є предметом розгляду Стокгольмського арбітражу.

Серед маршрутів, якими "Газпром" планує замінити український, чільне місце посідає проект другої гілки "Північного потоку". Проте проект стикається із дедалі більшими проблемами.

Зокрема, Єврокомісія ухвалила поправку до Газової директиви ЄС, яка може поширити внутрішні європейські вимоги до трубопроводів і на ті, що перетинають кордони ЄС.