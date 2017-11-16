Копирайт изображения UNIAN Image caption Активісти проводять акцію проти свавілля правоохоронних органів. Такі злочини також розслідуватиме ДБР

Головою Державного бюро розслідувань обрали Романа Трубу, за якого проголосували дев'ять членів конкурсної комісії. Остаточно затвердити директора ДБР має прем'єр-міністр України.

Роман Труба із 2015 року працює одним із керівників юридичної компанії "Сектор права". До цього був начальником управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури, ще раніше - на різних посадах у прокуратурі Львівської області. Закінчив Львівський національний університет за спеціальністю "правознавство".

Інші претенденти на посаду набрали не більше п'яти голосів членів комісії, у тому числі ті, кого називали імовірними кандидатами на посаду.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос та співробітник адміністрації президента Олексій Горащенков отримали по два голоси. Депутат парламенту Юрій Македон - 4.

ДБР - новий орган виконавчої влади, за зразком американського Федерального бюро розслідувань, займатиметься боротьбою з організованою злочинністю, злочинами високопосадовців і правоохоронців, розслідуванням справ щодо тероризму й вбивств.

До компетенції ДБР належатиме розслідування правопорушень посадових осіб держави: президента, депутатів, міністрів, суддів, прокурорів, співробітників поліції.

Деякі ЗМІ писали, що Роман Труба є креатурою секретаря РНБО Олександра Турчинова та "Народного фронту".

Згідно із законом, що був ухвалений у листопаді 2015 року, ДБР має почати свою діяльність 20 листопада цього року.

Із вказаної дати функції досудового (попереднього) слідства перейдуть від Генеральної прокуратури до Державного бюро розслідувань.

Голову ДБР, згідно із законом, обирає конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради. В остаточному переліку кандидатів на посаду було 19 осіб.

Обранню голови ДБР передували суперечки навколо визначення претендентів на цю посаду.

Зокрема, за кілька днів до голосування конкурсної комісії у низці українських ЗМІ з'явилася компрометуюча інформація про одного із імовірних кандидатів на посаду - Олексія Горащенкова. Про те, що він нібито підробив диплом Інституту міжнародних відносин Київського університету ім. Т. Шевченка, а також про причетність до незаконного продажу землі міноборони України. Сам кандидат, а також Інститут міжнародних відносин та міністерство ці повідомлення заперечили.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що вважає себе найбільш підготовленим кандидатом на посаду керівника ДБР.

Також у пресі лунала критика на адресу кількох членів конкурсної комісії у невідповідності вимогам законодавства, що може стати приводом для скасування рішення комісії.