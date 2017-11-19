У Марокко в тисняві загинули 15 людей
У Марокко в тисняві під час роздачі їжі, яку влаштувала благодійна організація, загинули щонайменше 15 людей.
Цей інцидент стався в містечку Сіді Булаалам у провінції Ес-Сувейра.
У деяких повідомленнях сказано, що ще біля 40 людей у тисняві травмовані.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що більшість загибдих - жінки і літні люди.
Фото, поширені в соціальних мережах, показують викладені на землі тіла загиблих.
Представники місцевої влади кажуть, що обставини інциденту з'ясує спеціальне розслідування.